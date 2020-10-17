我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

蘇起憂心：大陸百姓不再把台灣人當親人

記者宋健生／台中17日電
蘇起。(本報資料照片)
蘇起。(本報資料照片)

台北論壇基金會董事長蘇起昨天表示，美國總統大選只剩十幾天，蔡政府最近比較低調是對的，兩岸政策必須盡快改弦易轍，重新建立彼此信任的基礎，是當務之急。

由台北論壇基金會主辦的「COVID-19衝擊下台灣產經的關鍵解析」研討會，昨在東海大學登場，由蘇起與東海大學校長王茂駿主持，外交部前部長程建人、國安局前局長蔡得勝也到場參與。

蘇起指出，最近大陸央視與人民日報連續報導台諜案，顯示中共當局對內宣示的意味相當濃厚。他很擔心，兩岸長期的信任基礎流失，中國大陸人民對台灣的善意沒有了，後續對兩岸交流與穩定發展將非常不利。

蘇起表示，中共現在是蓄勢待發，過去大陸民意對台灣友好，但現在喜愛台灣人的大陸老百姓愈來愈少，厭港更厭台，大陸現在既不重視港台民意，也不在乎國際的輿論。

蘇起指出，遠見曾作過民調，發現大陸人看台灣人，親人排第一，其次為友人，第三才是夥伴；而台灣人看大陸人，則把夥伴排在第一位，其次為友人，最後才是親人。

「大陸人民把台灣人當親人、友人、夥伴，這個順序很重要！」蘇起不諱言，如今中國大陸政府告訴老百姓，不能再用親人的角度來看待台灣人民，顯示對台灣已有敵意，「這種感覺讓我很憂慮」。

「大陸老百姓是台灣國防的最重要防線！」蘇起說，過去兩岸相互爭吵、生氣，但大陸老百姓還把台灣人視為親人，感情深厚。一旦大陸老百姓對台灣人不再有善意，台灣失去最重要的最後防線，台灣就麻煩了。

尤其，目前兩岸各方面都在彼此限制、相互爭吵，關係陷入空前緊繃，蘇起建議蔡政府應該要適可而止，盡快找到平衡點。

台灣 中國 中共

上一則

藉周杰倫詐300萬 名模前夫判刑4月

下一則

涉吸金2.6億 前綠委張清芳之子被訴

延伸閱讀

白色恐怖受難！古典詩詞大師葉嘉瑩紀錄片 大陸暴紅

白色恐怖受難！古典詩詞大師葉嘉瑩紀錄片 大陸暴紅
新聞評論／「台灣不能只有一種聲音」蔡政府別做出羞辱鄭南榕的事

新聞評論／「台灣不能只有一種聲音」蔡政府別做出羞辱鄭南榕的事
人民日報發表「告台灣情治部門書」 喊話別遭台獨綁架

人民日報發表「告台灣情治部門書」 喊話別遭台獨綁架
兩岸緊張升高 前3季貿易仍增1成2

兩岸緊張升高 前3季貿易仍增1成2

熱門新聞

台灣的中央流行疫情指揮中心布新增兩例境外移入新冠肺炎病例，均為本國籍20多歲女性，一位自法國留學返國，另一名為空服員。本報資料照片

空服員全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出原因

2020-10-12 08:26
兩對外籍情侶9日凌晨在屏東墾丁南灣沙灘「野戰」，目擊民眾將「活春宮 」圖文PO上臉書「爆廢公社」，引發網友熱烈討論。(取材自臉書爆廢公社)

墾丁海灘2對情侶上演「活春宮」 目擊者：還聽到呻吟聲

2020-10-09 02:09
立榮航空ATR-72客機。（記者程嘉文／攝影）

兩岸緊張再升高？台飛東沙軍包機被香港要求返航

2020-10-15 04:13
行政院長蘇貞昌今視察國家電影及視聽文化中心新莊1期場館。記者吳亮賢／攝影

歐陽娜娜唱「我的祖國」不罰？蘇貞昌：她為工作不得已

2020-10-12 10:53
蔡英文總統（前右起）、立法院長游錫堃與夫人楊寶玉、前總統馬英九在國慶典禮互相交談。（記者林澔一／攝影）

蔡英文才籲朝野團結 綠「一句話」譏馬就破功

2020-10-11 02:28
男子追求女子，為了見面竟設法取得女生的裸照，傳訊息恐嚇不見面就傳裸照給其他親友（示意圖）。圖／本報資料照片

追女生想見面不成 他竟恐嚇散布對方裸照

2020-10-11 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺