蘇起憂心：大陸百姓不再把台灣人當親人

蘇起。(本報資料照片)

台北論壇基金會董事長蘇起昨天表示，美國總統大選只剩十幾天，蔡政府最近比較低調是對的，兩岸政策必須盡快改弦易轍，重新建立彼此信任的基礎，是當務之急。

由台北論壇基金會主辦的「COVID-19衝擊下台灣 產經的關鍵解析」研討會，昨在東海大學登場，由蘇起與東海大學校長王茂駿主持，外交部前部長程建人、國安局前局長蔡得勝也到場參與。

蘇起指出，最近大陸央視與人民日報連續報導台諜案，顯示中共 當局對內宣示的意味相當濃厚。他很擔心，兩岸長期的信任基礎流失，中國 大陸人民對台灣的善意沒有了，後續對兩岸交流與穩定發展將非常不利。

蘇起表示，中共現在是蓄勢待發，過去大陸民意對台灣友好，但現在喜愛台灣人的大陸老百姓愈來愈少，厭港更厭台，大陸現在既不重視港台民意，也不在乎國際的輿論。

蘇起指出，遠見曾作過民調，發現大陸人看台灣人，親人排第一，其次為友人，第三才是夥伴；而台灣人看大陸人，則把夥伴排在第一位，其次為友人，最後才是親人。

「大陸人民把台灣人當親人、友人、夥伴，這個順序很重要！」蘇起不諱言，如今中國大陸政府告訴老百姓，不能再用親人的角度來看待台灣人民，顯示對台灣已有敵意，「這種感覺讓我很憂慮」。

「大陸老百姓是台灣國防的最重要防線！」蘇起說，過去兩岸相互爭吵、生氣，但大陸老百姓還把台灣人視為親人，感情深厚。一旦大陸老百姓對台灣人不再有善意，台灣失去最重要的最後防線，台灣就麻煩了。

尤其，目前兩岸各方面都在彼此限制、相互爭吵，關係陷入空前緊繃，蘇起建議蔡政府應該要適可而止，盡快找到平衡點。