新聞評論／美軍的抗中堡壘上 長不出和平橄欖枝

蔡英文總統國慶演說中的兩岸政策回歸務實和緩，強調「只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」 （本報資料照片）

蔡總統雙十談話，被解讀為對中國 釋出善意，但對岸除了制式的「回到九二共識」，定調談話是「謀獨言論」，還大張旗鼓公布一系列「台諜案」，不分藍綠針對台獨。在美中新冷戰裡，無論雙十談話或者點名台獨，都是針對台海情勢演變的提前部署，特別是美台關係升溫與台灣 修憲可能帶來的安全衝擊。

今年總統國慶演說，特殊的是，讓不同政治主張者都能在其中找到希望聽的話。支持兩岸和平的人，似乎看到小英打開和解之窗；期待台灣國家正常化的人，彷彿得到她「朝有光處前進」的許諾。回望一年來兩岸情勢緊張，倚美抗中的民粹狂熱，衡諸美國 對兩岸問題立場，以及民心憂慮台海烽火，蔡總統談話有降溫目的；但若回到區域安全問題上，談話所勾勒出的國家戰略，預示著山雨欲來。

從雙十談話可知，兩岸問題已被蔡政府置放在地緣政治架構裡，從經濟、國防到外交，無一不顯露華府的主導，特別是「積極參與未來國際與區域新秩序建立」、「價值同盟」，那個不是建立在美中對抗基礎上？當美中台三角關係變成平行線，台灣被美國視作抗中的重要堡壘，試問蔡總統還有多少處理兩岸關係的自主性？

站在印太聯盟戰線上議論中國擴張霸權，蔡政府的視角忽略西方指控的「擴張」，有部分是領土紛爭，從中國角度來說必須寸土不讓，例如蔡政府因美日影響自動放棄聲張的南海與釣魚台主權。當眼看蔡政府從歷史教科書、文化認同、領土界定，逐步將中華民國定義成與「中國」無關的國家，甚至藉修憲翻攪國家認同，北京對蔡總統「改變處理兩岸問題態度」的要求，自然容易視作台獨挑釁。而這也不免令人質疑，蔡政府主張的「和平對話」，是否能超然於印太圍堵戰略之外？

美中冷戰與百年大疫，讓蔡政府將兩岸問題升高到普世價值的保衛戰，透過大內宣營造「仇中是世界趨勢」的主旋律。這把民粹大火點燃台灣倚美抗中的自信，演成區域安全的變數，美國基於國家利益，要求蔡政府節制，於是才有外交部長吳釗燮表態不尋求台美建交、國安會前秘書長邱義仁表示「台灣不會搞台獨，除非瘋了」；他們在與美國對話的場合發聲，配合緩解台海情勢，除此之外，政府並無改善兩岸關係的積極作為。

蔡政府對大陸表態不挑釁的同時，執政黨與側翼透過立法、社會霸凌，全面摧毀台灣對國族認同僅存的開放與包容。藝人上中共國慶節目演唱，遭到叛國指控；但國會議長可在雙十國慶縱論修憲國家正常化，偷渡台獨主張。中共推出「業餘台諜」示眾，不免讓許多兩岸交流者心生障礙；但蔡政府何嘗不是藉反中共政權滲透之名，切斷兩岸各種交流紐帶。

蔡政府的內外兩手策略，清楚呈現問題不在台獨成立，而在分離意識的壯大：對台灣來說，美中均反台獨，但利基在於美國支持台灣對抗一中框架；對中共而言，武力守住台獨紅線，卻對蔡政府委身美國，有如屬地般接受保護，幾無扭轉能力。中共就算拿台諜示警台獨也沒用，徒使台灣民眾找到更多看齊美國反中的理由。

說來諷刺，政府獨對中國聲張主權，面對美日，不僅南海與釣魚台主權皆可抛，連攸關民生的議題都棄守城池，因而有「共機繞台吃萊豬，吃完萊豬變豪豬」的悲劇。執政者借中華民國的殼，哄著人民在想像的共同體裡自我催眠，將化身美軍堡壘，視作走向世界，如此還能從那裡栽植出和平橄欖枝？