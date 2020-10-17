東沙軍包機被返航 專家：是陸精心安排的橋段

立榮東沙軍包機被迫折返，國安人士研判，中共恐對台離島官兵展開心戰攻擊，未來若成常態化，恐成重大國安事件。（本報資料照片）

立榮航空東沙軍包機被返航，國安人士說，中共 藉此對台離島官兵展開心戰攻擊，未來軍包機「被折返」若成常態化，恐成重大國安事件。國防部長嚴德發昨表示，經查證，中共當天在航線周邊並沒有軍演，呼籲中共不要破壞國際飛航秩序；行政院長蘇貞昌說，應按照國際飛航慣例，至於是否為陸方小動作還在了解中。

通聯：是港方不讓飛機進入

香港 民航處昨稱，是台灣 航管主動向香港民航處表示要取消進入香港飛行情報區；台交通部民航局反擊，台方是「被迫返航」，並公布立榮9051航班與香港飛航情報區區管中心通聯紀錄，港方明確表達不接受立榮航空進入。台方航管詢問是否有軍事演習，香港並無具體說明，也沒有事先發布飛航公告（NOTAM）。

依照國際慣例，若有危險狀況應事前發布飛航公告，有危險區域會寫「Danger Area」，有火力演習會註明「Live Firing」。台知情官員說，這是一起違反國際正常程序的重大飛安事件，在沒有事前發布飛航公告下要求民航機中途返航，香港航管單位應明確說明，否則將衝擊飛航安全。據了解，美、日等國正密切關注。

立榮東沙包機通聯紀錄

福建軍演警戒區 有大段差距

據了解，共軍近日在福建古雷半島東側海域實彈射擊，香港區管中心為避免立榮班機進入「危險區域」，而拒絕立榮班機飛入。不過，由於警戒公告僅限於古雷半島周遭十餘公里水域，古雷半島距東沙島直線距離約330公里，還有一段頗大差距，有人認為香港區管中心的「無法接受該航空器」說法，應有中共在幕後介入。

軍事專家蘇紫雲直指，「這是中國精心安排的橋段」，商業客機飛行高度都超過3萬呎，但立榮航空飛東沙班機是渦槳飛機，飛行高度約在1萬8000呎至2萬1000呎，等於故意宣告要阻卻台灣渦槳飛機的航線，卻又不會影響到國際航路。

空軍前副司令張延廷說，中國藉政治動作影響台灣民航機，下一步就有可能針對軍機，政府應召集跨部會超前部署。

來源：聯合影音網

國民黨主席江啟臣表示，近期共軍頻繁侵擾台防空識別區西南空域，此次民航機遭要求折返之處也位於該敏感區域，是否代表共軍已展開聯合封鎖作戰？除將演習、侵擾常態化外，更透過其他手段阻礙台方官兵運補，若未來空、船運受干擾成常態，國安單位如何因應？