人民日報發表「告台灣情治部門書」 喊話別遭台獨綁架

兩岸關係緊張之際，大陸於日前宣布又破獲數百起台灣間諜。（截圖自央視新聞聯播）

繼央視連續三天播出節目炒作「台諜」後，中共 官媒人民日報昨天刊出「告台灣 情治部門書」，軟硬兼施「呼籲」台灣情治部門「不要被『台獨』綁架」，並稱「祖國」歡迎各種形式的合作。

中央社報導，人民日報昨天在七版刊出「站在歷史正確的一邊－告台灣情治部門書」，這篇2000字的文章聲稱，台灣情治部門積極充當「台獨」分裂勢力的馬前卒、急先鋒，今年以來，「近乎瘋狂地對祖國大陸實施各類情報滲透破壞活動」。

文章稱，「我們奉勸台灣情治部門，不要被『台獨』的末路戰車所綁架，這輛末路戰車的狂奔只有一個結局，就是粉身碎骨、身敗名裂」，並稱國家安全機關會堅決運用反分裂國家法、反間諜 法等法律武器「窮追務獲」，「勿謂言之不預也」。

除了措辭激烈的威脅外，文章多次自稱「祖國」，對台灣情治部門溫情喊話稱，「希望台灣情治部門能夠看到民族大義與歷史正道，立即停止對祖國大陸的情報滲透破壞活動」、「我們歡迎台灣情治部門中擁護祖國統一的有識之士，有機會多到祖國大陸走一走、看一看，徹底摒棄『台獨』意識和 『島民』心態。」

文章還稱：「祖國大陸與你們溝通交流的大門永遠敞開著，歡迎通過各種形式、各種方式、各種渠道來開展各方面合作。」

文章並仿1982年7月24日國民黨元老之子廖承志受中共之命致前總統蔣經國的信，引用魯迅詩句「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」，聲稱希望攜手一道，「遏『台獨』、反分裂、促和平，共築抵禦外侮、捍衛國家主權的隱蔽防線，共繪中華團圓的美好明天。」

中共官媒央視近期連續三天透過「焦點訪談」節目炒作「台諜」，並稱台灣民眾李孟居、台籍學者鄭宇欽、政黨人士蔡金樹及施正屏涉嫌「間諜」罪，但也被批評其指控多有漏洞。

1979年1月1日，中國大陸全國人民代表大會常務委員會發表「告台灣同胞書」，內容主要為商討結束兩岸軍事對峙狀態、並提出兩岸三通、擴大兩岸的交流，被視為兩岸關係的重要轉折點。