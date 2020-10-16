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港方禁入飛航區 台飛東沙包機被迫折返

台灣新聞組／台北16日電
立榮航空飛往東沙（圖）的軍包機，15日被拒絕進入香港飛航情報區後掉頭飛回台灣，在兩岸關係緊張此刻備受關注。（本報資料照片）
立榮航空飛往東沙（圖）的軍包機，15日被拒絕進入香港飛航情報區後掉頭飛回台灣，在兩岸關係緊張此刻備受關注。（本報資料照片）

兩岸關係緊張，立榮航空由高雄小港機場飛往東沙的軍包機，昨天上午被香港區管中心拒絕進入飛航情報區，包機隨即掉頭飛回台灣，引發關注。民航局表示，立榮航班收到香港告知飛經區域2萬6000呎以下有「危險活動」，基於安全考量，航班立即折返；空軍司令部表示，未來飛往東沙的任務，不受影響。

據了解，昨天負責載運東沙島上海巡署、國防部等工作人員往返的立榮定期包機，於上午9時5分由小港起飛，9時44分突然180度掉頭，10時22分降落小港。

東沙島位於北緯20度43分，東經116度42分，位置已經在台北飛航情報區之外，屬於香港飛航情報區。依照民航規定，航機循G86國際航路通過北緯21度10分、東經117度30分的KAPLI檢查點時，須向香港飛航區管中心報到，改接受其引導。

外傳港方昨以軍演為由，拒絕立榮進入管制區，但據了解，昨天共軍在當地海域並無演習。飛航服務總台表示，當下航管說「Danger Area」，並未說明細節，立榮班機基於安全選擇回航。高雄航空站表示，折返原因仍須進一步了解，立榮航空則不回應。

高雄航空站表示，立榮航空每周四都有定期包機飛東沙島，高雄到東沙島單程飛行時間約80分鐘，該班機昨天上午9時5分起飛，機上載有海巡署、國防部等55人。民航局表示，經協調，立榮航空公司將視情況許可，繼續執行包機任務。

民航局說，香港飛航情報區事先並未發布飛航公告，台方民航局已提醒對方未來應依國際慣例發布飛航公告，以免影響航班規畫作業。

海巡署表示，東沙島官兵輪休假恐受影響，目前將進行調整，並盡快要求立榮按照合約補飛航班；至於東沙島物資是走船運，因此島上補給未受影響。

官員透露，東沙機場是越戰期間美方協助興建，作為往來中南半島間的備降場。雖然東沙位於香港飛航情報區範圍，但空軍多年來飛往東沙，並不會向香港航管單位報到，港方也不理會。反正台方飛行高度都低於1萬5000呎，距離國際航線有相當距離，機上詢答器、防撞系統等儀器也會開啟，沒有安全顧慮。

立榮東沙包機折返路線。
立榮東沙包機折返路線。
立榮航空由高雄小港機場飛往東沙的軍包機，15日被香港拒絕進入飛航情報區，圖為東沙...
立榮航空由高雄小港機場飛往東沙的軍包機，15日被香港拒絕進入飛航情報區，圖為東沙島登島人員接受量體溫。（取材自海巡署東南沙分署）

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