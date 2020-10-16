新聞眼／鍘陸資 表面驅逐 沒贏裡子

淘寶台灣放棄再向經濟部投審會爭取留台繼續營運的機會，15日突然宣布提前結束平台功能。(記者林伯東／攝影)

繼愛奇藝結束台灣 代理之後，由英商克雷達經營、阿里巴巴授權商標、域名及平台IT系統維護及技術支援服務的淘寶台灣，也放棄再向投審會爭取一線生機，15日突然宣布提前結束營運。經濟部官員雖然表示不是有意「連砍兩刀」，但兩案都恰好在今年「積極」起來，也剛好都找到方式開鍘，難免引起外界猜測，是否為一系列「清除異己」的動作。

在愛奇藝、淘寶台灣這兩案上，經濟部都做得很「成功」，不過所謂成功，是針對表面的「驅逐」，事實上，台灣沒有贏得任何裡子。經濟部以一張表讓歐銻銻不得代理愛奇藝後，彷彿是把愛奇藝趕出台灣，但台灣觀眾只要動動手指，仍然能連上海外的愛奇藝，繼續付會員費、觀賞琳瑯滿目的陸劇、台劇、韓劇、日劇 及各國綜藝。

投審會接到檢舉而重新審查，宣判淘寶台灣是陸資後，對外說明「淘寶台灣恐無翻身可能」，最終讓業者放棄溝通，轉身離開；但台灣消費者其實根本還不習慣用淘寶台灣，大多直接使用大陸淘寶、跨境網購。

當一個品牌有本事將客戶培養出忠誠度，在不在台灣，就不是那麼重要。更別提台灣影視圈將缺少愛奇藝的鉅額投資、台灣網購商家則缺少了在全球網購市場占有一席之地的淘寶商標，不論在台帶動的就業 、人才或商機將消失，連未來可能發展的優勢也不再。

台灣四面環海，應該擁抱世界，但台灣到底還要多「恐陸」呢？網際網路時代，台灣沒有本錢築起虛擬高牆，也沒有辦法阻擋民眾在全球找尋自己最想要的商品；沒有想通這點，反而不斷畫地自限—還只是「自high型」的畫地自限—對台灣有實質益處嗎？