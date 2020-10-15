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兩岸緊張升高 前3季貿易仍增1成2

記者林汪靜／綜合報導
兩岸政治對立升高，但經貿依賴卻加深。圖為莆田台資企業海峽股權交易中心上月授牌。（中新社）
兩岸政治對立升高，但經貿依賴卻加深。圖為莆田台資企業海峽股權交易中心上月授牌。（中新社）

兩岸關係緊張情勢不斷升高，但兩岸經貿相互依賴卻愈來愈深。相較於今年前三季中國大陸整體進出口較去年同期衰退1.8%，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，今年1到9月，兩岸貿易金額達到1853.8億美元，較去年同期增長12.4%。

根據大陸海關總署周三公布的數據，今年前三季，以美元計，大陸出口下滑0.8%，進口也減少3.1%。

朱鳳蓮14日在國台辦例行記者會中則表示，今年1到9月，大陸對台灣出口430.5億美元，較去年同期上升8.2%；大陸自台灣進口1423.3億美元，更比去年同期成長13.7%。

按此計算，今年前三季，台灣對大陸享有的貿易順差已經逼近千億美元，達到992.8億美元。

朱鳳蓮說，從單月來看，9月，台灣對大陸出口占台灣出口總額比重達46.24%，創歷史單月次高，有不少台資項目在大陸開工投產或增資擴產，呈現出投資金額大、科技含量高的特點。

朱鳳蓮強調，大陸正加快構建以大陸國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，擴大對外開放力度，持續優化營商環境，全力推進高品質發展，各項惠台利民措施為廣大台胞台商釋放更多利多。大陸經濟穩中向好、長期向好的態勢更加鞏固，始終是台商台企投資興業的最佳選擇和未來發展的最大機遇。

朱鳳蓮還表示，新冠肺炎疫情是百年來發生最嚴重的傳染病大流行，導致全球投資、貿易萎縮，全球經濟陷入衰退，這個影響是全球性的、普遍性的。

但過去九個多月，大陸各地區、各部門「想台商所想、急台商所急」，採取了包括出台助力台企「十一條措施」在內的一系列紓困舉措，協助台資企業做好疫情防控和復工復產，保持了穩步復甦的態勢。

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