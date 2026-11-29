民進黨台北巿長提名人沈伯洋進行「洋流感謝祭」，沿路「小水滴」們為沈伯洋加油。（記者黃義書／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文認為沈伯洋帶起的「洋流」聲勢雖然驚人，但雙北開票證明網路熱度未必等於勝選，真正關鍵仍是組織與民意。

台北市長選舉落幕，原以為「洋流」將席捲全台，開票結果卻是藍營固守雙北、台中由藍天變綠地，民進黨 在高雄更首度達成府會全面執政。民眾黨前主席柯文哲 選前預告「洋流只是個幻象」，小水滴究竟曾匯聚成政治強颱，抑或只是一場選舉泡沫？

選舉就像一面照妖鏡，候選人形象、政黨動員、選戰策略，最後都要接受選票檢驗。民進黨台北市長落選人沈伯洋 從一開始被看衰，到後來聲勢大漲，成為這次選戰最具話題性的「洋流現象」。

在去年大罷免的動員基礎上，府院黨灌注資源，加碼堆疊洋流聲量，沈伯洋聲勢還直逼賴清德總統，號稱「扶龍王」的民進黨立委王世堅一度喊話，「四年後，讓沈伯洋進軍總統府」。

洋流在選前不斷灌水，不論網路聲量或政見內容，看似颱風、更像膨風，畢竟聲量並非全部民意，網路熱度也不等於在地認同。洋流順風順水就像超級強颱，一旦逆風就容易現出原形，選戰後期的水庫光電板攻防、索羅斯資金爭議、選前之夜封路民怨，網路負評不斷衝擊沈伯洋的人設「金身」，民進黨也憂心，看似人潮擠爆的政治嘉年華，有多少小水滴是真正具有投票權的台北市民？

開票見真章，台北市長蔣萬安以逾53%得票率守住台北，連帶助攻國民黨新北市長候選人李四川擊敗勁敵蘇巧慧。藍營固守雙北，顯示再強大的社群動員，也未必能突破現實的組織基礎、選民結構，更難以迷惑選民對事實的認知判斷；政治聲量吹得再大，最終仍得回到選票現實。

但若因此認定洋流完全失效，可能會低估這場選戰的外溢效應。不只台中、彰化、雲林等縣市由藍轉綠，民進黨高雄市長當選人賴瑞隆更首度取得高雄市議會過半席次；民進黨守住南台灣，也在中台灣取得突破，一方面得力於南台灣綠油油基本盤，也不排除是受惠於洋流的外溢效應。

尤其是被視為搖擺都的台中市，民進黨台中市長當選人何欣純打著「欣潮」旗幟，多次和洋流合體造勢；綠營也大肆宣傳「一票選市長、一票選副院長」，萬一國民黨候選人江啟臣當選後將空出立法院副院長懸缺，可能讓國民黨立委傅崐萁趁虛而入，網路流言四起，一舉擊潰江啟臣原本的選戰優勢。

洋流有得有失、聲勢似實若虛，候選人特質和戰略仍是左右勝負的關鍵。對民進黨而言，沈伯洋創造的聲量能否轉化為長期政治支持，這一戰過後仍有待觀察；對國民黨而言，對手的競選聲量確實產生迷惑效果，不論是被打亂陣腳或是選民保持沉默，選戰過程可能失去先機，這次對戰之後，藍營必須設法突圍。

不可諱言，沈伯洋打了一次漂亮的選戰，但從選舉結果觀察，洋流並不是摧枯拉朽的海嘯，更像是一場政治颱風效應，雙北彷彿中空的颱風眼，看似雲層厚重卻相對平靜，反倒是外溢地區受到的政治衝擊更強大。

選舉過後，海水退了，才是檢驗真實洋流的時候。候選人或許可以煽風點火，把小水滴吹成強颱，卻不能保證造勢人潮都票票入匭。答案終究不在網路或馬路，而在真實民意。