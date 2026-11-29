新北市長侯友宜未來動向備受關注。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 侯友宜完成新北市長交棒後，地方與黨內出現勸進他再戰2028的聲音，但藍營大老認為是否出馬仍取決於大環境、黨內共識與本人意願。

選舉落幕，新北市長侯友宜 順利交棒，為市長任期寫下完美句點。卸任在即，侯友宜下一步備受關注，地方也出現勸進他再挑戰2028總統大選的聲音。一名國民黨 前中常委透露，侯友宜其實心繫國家，不排除再為國家做貢獻，但是否再戰，須視大環境及黨內共同意願而定；至於挑戰黨主席，他認為侯友宜向來對黨務避之唯恐不及，恐不在他的考慮範圍。

該名藍營大老說，侯友宜此次為李四川 全力輔選，順利完成交棒，卸任後有更多想像空間，他直言「侯從以前到現在對黨務就不感興趣」，且中央也非國民黨執政，他認為侯卸任後會先先休息沉澱一陣子，調整步伐後再出發，侯也有相關基金會，可投入公益活動為社會服務維持熱度。

侯友宜再戰2028聲浪起，該大老說「不無可能」，他舉蔡英文曾在2012年總統大選落敗、2016年再戰勝選為例，選舉結果取決於整體大環境，不能排除侯友宜再度出馬的可能，不過他直言，國民黨現階段最重要的是團結，而非急於爭奪大位。

他透露，當初侯友宜挑戰總統大位時，有辭掉市長職務「背水一戰」的決心，但因為黨中央希望他帶職參選才作罷，最後引發後續落跑市長罵名。

「得之我幸，失之我命」他形容現今的國民黨中央就是想要又要，如今侯友宜把棒子交給李四川後，未來充滿可能，但不必強求。

不過他指出，侯友宜的政黨色彩不重有利有弊，侯對政治爭議有自己的堅持甚至到有「潔癖」的程度，有時與黨的決策不一致，如核四等議題，未必會完全站在黨的立場，這樣可取得中間選民支持，卻會失去鐵桿藍支持者，是他想再出發需要思考的部分。

對侯再戰2028的聲音，新北市議長蔣根煌說「這個真的要看他的有沒有意願」，被問到侯如有意願會力挺嗎？蔣回「對啦，要看他」。