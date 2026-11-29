台灣九合一選舉落幕，在國際情勢變化下，台灣險峻挑戰或正將開始。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 張國城分析九合一選舉顯示台灣社會重視和平、避戰，並認為選舉結果讓北京讀到訊號，未來一年到2027年前後對台政策可能更積極。

台灣九合一選舉落幕，在國際情勢變化下，台灣挑戰或正將開始。台北醫學大學通識中心教授張國城29日接受本報採訪表示，蔣萬安 的當選某種程度也是選民怕戰爭、要和平意志展現，他認為北京會關注到這部分，對於將來兩岸關係會納入這些因素。

張國城認為，這場選舉造就三位主席勝利：一是民進黨 主席賴清德的勝利，民進黨地方版圖再擴張；二是國民黨主席鄭麗文 勝利，她麾下保住雙北市，有望取得2028總統大選門票；三是中國國家主席習近平勝利，因為在台北市，支持雙城論壇的候選人打敗了抗中保台的候選人。

張國城說，就他私下調研台北市大安區、信義區一帶選民，許多長者選民在個人特質上支持沈伯洋，但他們怕戰爭、怕衝突，要和平，在這樣的考量之下，最後選擇支持蔣萬安。因此要和平、怕戰爭也成為台北市長選戰中一個重要因素。

台北的選戰結果或許帶給中國訊號，張國城表示有兩訊息：第一，儘管北京可能不滿意國民黨候選人，但國民黨候選人先天會給選民兩岸和平的印象，也因此，他認為，中共未來對於台灣的軍事侵擾示威一定會繼續，不會停止；第二，沈伯洋被認為與美國關係密切，他的敗選或許意味台灣安全靠美國的觀念正在變化。

展望2027年，張國城說，目前國際情勢對習近平有利，包括美國總統川普、俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩都向他示好，對習近平而言，2027年會是在對台問題上大有可為的關鍵節點，加上中共21大之前，習近平需要交出讓黨內滿意答卷，所以或許會在對台問題上多著墨。

另一方面，張國城稱，美國面臨美伊戰爭泥淖，加上美國共和黨在期中選舉失利，導致美國現階段不太能任意使用武力介入國際形勢，可以想見北京未來一年對台政策或許相當具有積極性與攻擊性。

提及12月中旬將在美國舉行的川習四會，張國城表示，台灣問題依然是習近平面對川普的重點，儘管美國國會、軍方挺台，但美國的挺台並非鐵板一塊。而這些都不是台灣可以左右的，「2027年會是更險峻的一年」他說。