日本研究台灣政治學者小笠原欣幸。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 小笠原欣幸認為，台北選戰雖有沈伯洋帶動的「洋流」，但國民黨支持者的沉默螺旋與藍白合作，仍助蔣萬安連任，且民進黨整體得票回升。

台灣九合一地方選舉落幕，國民黨 成功守住北部票倉。日本學者小笠原欣幸分析，沈伯洋 掀起的「洋流」雖然聲勢浩大，卻不敵國民黨支持者的「沉默螺旋」，加上藍白合作奏效，助蔣萬安 成功連任台北市長。

小笠原欣幸實地觀察選舉，接受日本「朝日新聞」專訪時指出，選戰期間，沈伯洋掀起的「洋流」帶動選舉熱潮，一度有觀點認為民進黨有望攻破國民黨在台北市、新北市的傳統票倉。然而，從選舉結果來看，國民黨雖然在中南部得票減少，失去台中市、彰化縣等重要據點，卻守住台北、新北、桃園及基隆等北部縣市。

小笠原指出，北部原本就是國民黨支持度較高的地區，隨著「洋流」掀起旋風，部分國民黨支持者傾向不公開表達自身政治立場，這在社會學上被稱為「沉默螺旋」現象。

因此，儘管從社群媒體貼文及街頭造勢活動來看，「洋流」聲勢浩大，但國民黨的支持基礎實際上依然穩固。此外，蔣萬安在選戰最後階段加強與民眾黨的在野合作，也發揮了效果。

不過，小笠原指出，沈伯洋雖然未能拿下台北市，但「洋流」的外溢效應，促成民進黨在國民黨重要據點之一的台中市取得勝利。

以全台22個縣市首長席次來看，民進黨拿下10席、國民黨11席、無黨籍1席，國民黨勉強維持優勢，但民進黨總得票數略微超越國民黨，顯示民進黨已從4年前地方選舉慘敗中重振黨勢。

小笠原分析，民進黨此次得票大幅成長有3項原因，包括選前3個月賴清德政府支持率回升、在野黨支持率下滑，沈伯洋掀起的「洋流」產生外溢效應，以及民進黨調整選舉策略，加強內政議題。相較下，國民黨未能平息部分縣市的派系內鬥，導致彰化縣、新竹縣等地失守。

談及此次地方選舉對2028年總統大選的影響，小笠原認為，民進黨得票回升，已為賴清德競選連任鞏固基礎，黨內也在賴清德領導下維持團結，對支持賴清德連任具有一致共識。

在野陣營雖然展現一定的支持基礎，但國民黨內部動向仍不明朗，面臨總統候選人由誰出任、政黨路線如何定位等棘手課題。

小笠原指出，台灣民調顯示，認同自己是台灣人的民眾仍占多數，支持維持現狀者也相當多，台灣社會的身分認同並未改變，國民黨主席鄭麗文的立場並不符合台灣主流民意。

鄭麗文在此次選舉期間人氣依然低迷，甚至出現部分國民黨縣市首長候選人不願接受她輔選的情況。小笠原認為，鄭麗文的親中立場可能對國民黨2028年總統大選造成負面影響，國民黨今後將如何修正路線，值得持續觀察。