北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺。（取材自中評網）

AI摘要 文章摘要整理： 中國學者認為九合一選舉後台灣政局轉為藍綠制衡，但兩岸交流與和平訴求未變，並可能影響賴清德執政與2028大選布局。

九合一選舉結果出爐，中國學者分析認為經過這次選舉，過去的「藍大綠小」發展成「藍綠制衡」的局面，但兩岸關係底層邏輯不變，台灣社會底層對於維護台海和平穩定，促進民生發展，對於兩岸的交流合作的意願並沒有發生改變。

中評社報導，北京聯合大學政治學研究所所長、台灣研究院教授朱松嶺認為，這次選舉結果與2028年大選之間沒有必然的邏輯聯繫，但可以說，這次選舉重新塑造賴清德 的執政基礎。

朱松嶺進一步指出，中國中央現在明確強調要深化兩岸交流合作，未來兩年，藍營執政的縣市在經貿、文化、城市交流這些方面還會跟中國繼續互動，可能也會在2028年台灣領導人選舉中主打「和平交流牌」，這是國民黨候選人非常重要的政治資產。

另，朱松嶺說，面對現在民進黨 掌握執政資源的局面之下，國民黨急需解決提名人和黨內整合這兩個重要問題。「藍、白雙方是否能把這次九合一選舉過程當中的部分合作的經驗延續到立法機構、法案攻防以及2028年的選舉的這個層級進行整合，恐怕是未來他們能否挑戰甚至擊敗民進黨的一個非常重要的關鍵變量。」

朱松嶺稱，民進黨席次由上屆5席翻倍，主要得益於提前三個月就開始布置的選舉戰略：「明修棧道，暗渡陳倉」，將輿論焦點集中在台北，從而不動聲色地在中南部取得新突破。

此外，民進黨比較注重世代接班，他注意到提名的縣市長候選人平均年齡49歲，比國民黨年輕了12歲，雖部分新人未當選，但創下歷史級得票表現，未來有可能會產生外溢效應。