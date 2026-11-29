民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（前排右一）當選後，接受支持者的歡呼。(記者季相儒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 鄭朝方在新竹縣長選舉中以逾半數得票勝出，結束國民黨25年執政；藍白分裂與地方組織失衡，連帶也影響竹北市長選情。

新竹縣藍天變綠地，終結藍營在新竹縣執政25年的局面。民進黨 縣長候選人鄭朝方以超過5成得票率擊敗國民黨 對手徐欣瑩，鄭表示，自己雖然不是完美的人，但會努力把事情做到完美。國民黨徐欣瑩則坐著輪椅宣布敗選，新竹縣長兼任黨部主委楊文科表示負敗選責任，請辭黨部主委職務。

昨下午4時開票，鄭朝方票數幾乎是一路領先，不少支持者陸續湧入競選總部守候結果，情緒愈來愈高亢。到了晚間8時最新投開票所顯示，鄭朝方拿下15萬4000票、徐欣瑩拿下10萬4000多票，現場宣布鄭朝方當選，許多人激動相擁、高聲歡呼。

現為竹北市長的鄭朝方在竹北市的投開票所票數幾乎全數領先，有支持者感動直呼「竹北人太爭氣了！」

鄭朝方身穿白襯衫、黑長褲親自到競選總部發表當選感言。他說，自己是新竹縣第一位由鄉鎮市長轉任新竹縣長者，他最了解基層問題。

鄭朝方承諾未來新竹縣政府將成為13鄉鎮市公所基礎建設的後盾，並感謝新竹縣民的肯定，也特別致謝竹北市民這群「永遠的伯樂」，強調自己會持續反省、合作與進步，做一位符合期待的領導工作者。

他也提到，交通是新竹的重中之重，他後續將拜會新竹市長高虹安 ，啟動大新竹合作，共同串聯大眾運輸工具，回應民眾的期盼。他也說，「這場選舉不是政黨對立，而是選擇想要過的生活，新竹縣已經做到」。

國民黨從初選以來歷經競爭廝殺，迄今藍營內部裂痕難平，加上鄭朝方有竹北政績與跨黨派支持勝選。徐欣瑩只拿下4成得票率，未能延續藍營執政版圖，她昨晚現身含淚表示，責任在她一人，「所有的努力屬於大家，所有的不足由徐欣瑩承擔」。她會繼續在自己的崗位上為鄉親爭取建設、監督施政，把大家託付給她的事情一件一件做好。

藍營人士分析，徐欣瑩大幅落後，已非單純選戰攻防失利，而是結構性崩盤。陳見賢長年深耕地方，卸下縣黨部主委後，原有組織未能有效整合，地方力量轉向支持鄭朝方，加上白營選票流失，徐恐僅守住昔日民國黨及部分藍營基本盤。

新竹縣長選戰不僅受藍白不合衝擊，人口第一多的竹北市長選戰也受藍白破局影響，藍綠白三強鼎立，昨晚選舉結果出爐，民進黨曾聖凱在藍綠白三方競逐中勝出，擊敗國民黨吳旭智、民眾黨邱臣遠。地方分析，鄭朝方的執政優勢與形象，加上藍白不合未有棄保效應，是成功帶動曾聖凱選情的重要關鍵。

新竹縣長當選人得票情形 資料來源／中選會