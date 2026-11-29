雲林縣長選舉戰況空前激烈，民進黨候選人劉建國以173票之差贏得縣長選舉。(記者陳雅玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 雲林與花蓮縣長選舉都陷入激烈拉鋸，最終分別由劉建國和游淑貞險勝，但兩地落敗方都因票差極小，宣布將向法院聲請驗票。

雲林、花蓮縣長選舉都上演驚險拉鋸戰，兩地勝負差距都不到400票。雲林縣長選舉，民進黨 候選人劉建國以173票之差擊敗國民黨 候選人張嘉郡，張嘉郡競總一度宣布當選，卻因票數有誤急踩煞車，並表示將向法院聲請驗票；花蓮縣長選舉則由國民黨候選人游淑貞以357票之差勝出，落敗的張峻也表示將聲請驗票。

雲林縣長選舉戰況空前激烈，張嘉郡與劉建國從開票之初便陷入激烈拉鋸，票數差距一直在千票左右迴旋。晚間8時25分開票結束，張嘉郡競總計票以863票之差險勝，開票晚會銀幕隨即出現「勝利」、「當選」，全場歡聲雷動，並說張嘉郡馬上到會場宣布勝選。

不料，不到5分鐘情況急轉直下，傳來劉建國倒贏張嘉郡93票，劉的支持者在競總搖旗吶喊。原要宣布勝選的張嘉郡遲遲未到會場，劉建國也未出面，雙方都派人前往縣選委會了解狀況。

張嘉郡（左）現身對支持者說明選舉結果，指內部計票勝選，但仍待中選會最後確認。(記者蔡維斌／攝影)

直到深夜11時19分，中選會公告劉建國得票17萬8357票，得票率49.21%；張嘉郡得票17萬8184票，得票率49.16%，相差173票，差距僅0.05個百分點。劉建國競總歡聲雷動，放煙火慶祝。張嘉郡表示，將在三天內向法院聲請驗票。

雲林縣長張麗善2018年擊敗李進勇，2022年再以5萬4000多票大勝劉建國，此次全力輔選姪女張嘉郡，希望延續張家在雲林的政治版圖；劉建國則是連續兩次挑戰張家，這次終於成功。

花蓮縣長選舉則是三腳督，國民黨徵召的游淑貞面臨兩名昔日藍營同志張峻、魏嘉賢夾擊，3人得票一路緊咬。開票後，魏嘉賢晚間7時15分先宣布敗選退出戰局，張峻8時許上台鞠躬致謝。中選會最後資料顯示，游淑貞6萬3013票，張峻6萬2656票，僅差357票。

國民黨花蓮縣長候選人游淑貞（中）與立委傅崐萁（右）昨晚近九時到競選總部，向支持者承諾創造美好花蓮。記者王燕華／攝影

張峻表示，鄉親想要改變的心，「張峻都知道，也都感受到了，今天，差這麼一些些，是自己努力不足，一定會勇敢承擔」。他指出，與游淑貞差距不到500票，無效票超過2500票，會聲請驗票並保存選票，預計今天上午10時30分到花蓮地方法院聲請驗票。

花蓮縣長候選人張峻（右）與國民黨籍候選人游淑貞選票差距小，張峻宣布要封存票匭聲請驗票。記者王思慧／攝影

游淑貞晚間8時55分與傅崐萁到競選總部，多次鞠躬向支持者致謝。因差距極微，游淑貞面色凝重，沒有勝選的喜悅，也未宣布勝選，只是感謝支持者，表示會尊重所有31萬鄉親意見，也願意納入不同的聲音，作為未來施政方針。她說，在這裡無分你我，此時此刻花蓮人團結一心，共同為花蓮努力承擔、共同創造美好花蓮。

雲林縣長當選人得票情形 資料來源／中選會