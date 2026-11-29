雲林縣長國民黨候選人張嘉郡（左）與民進黨候選人劉建國（右）。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 雲林、彰化、花蓮選舉接連翻盤，顯示藍營地方派系整合失靈，家族政治與組織動員都面臨嚴峻挑戰。

國民黨在雲林、彰化、花蓮縣長選舉接連受挫，地方派系整合與家族政治版圖都面臨考驗。雲林張嘉郡意外敗選，張家政治勢力遭受重擊；彰化藍營因提名紛擾、派系內耗失去執政權；花蓮則進入「後傅家時代」，傅崐萁 夫婦力挺的游淑貞雖驚險勝出，卻未能完全承接傅家過去的支持度。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡敗選出乎各界意料，張家派系遭重擊，除了選前綠營黨內大咖紛來助選，包括總統賴清德 就來站台多達八次，且每次都主攻張家三人世襲縣政，有違民主精神，總統身兼競總主委御駕親征迎戰張家，火力不小，加上綠營蘇治芬也獲得整合，穩定海線票源，使劉建國能翻轉敗勢。

另外，選前即有諸多傳聞，包括張派的主力農會系統動員力不如以往，且從投票率來看，雲林在地的票沒催出來，加上洋流外溢帶來返鄉投票增加效應，更埋下輸局的一大關鍵。

而國民黨在彰化縣長選舉原握有執政優勢，卻因提名紛擾、地方派系各有盤算，未能及時整合，終因內耗自失江山，讓民進黨 陳素月以3萬多票差距勝出，彰化仍無法打破「兩藍一綠」輪替魔咒。

彰化向來被視為大選搖擺州，「贏彰化得天下」，這次選舉結果也被視為2028年總統大選的風向球。國民黨原本執政八年，卻在縣長提名過程一波三折，未依黨內初選機制，考量謝家政治利益而徵召魏平政，不僅引發黨內反彈，也失去民主程序及公信力，讓魏平政起步比陳素月晚了半年，知名度及支持度始終難以追上。

提名紛擾之外，地方山頭各有盤算，黨內整合始終不到位，傳統農會、水利等組織系統又遭綠營突破，部分縣議員及鄉鎮長候選人也刻意與魏保持距離。

原本肩負輔選重任的「南霸天」縣議會議長謝典霖父子遭羈押，更衝擊地方組織布局。縣長王惠美因不滿提名過程未受尊重，遲遲未投入輔選，也讓藍營士氣受到影響。

花蓮方面，傅崐萁夫婦執掌縣政長達17年，隨著徐榛蔚年底卸任，花蓮即將迎來「後傅家時代」。此次選舉泛藍三腳督，在反傅勢力未能整合下，傅家力挺的國民黨游淑貞仍僅以數百票險勝，傅家以往的支持度未能完全轉移，對「傅家王朝」是一大警訊。

花蓮三名縣長候選人都有泛藍背景，無黨籍魏嘉賢、張峻選戰初期未能整合，各自宣布參選，讓游淑貞面臨票源遭瓜分的危機。張峻去年因不滿傅崐萁舉辦堰塞湖災後重建座談會，未邀請部分在地民代及災民參與，衝入會場，甚至一腳踹向傅面前的桌子，「驚天一腳」迅速成為政治話題；魏嘉賢則靠著家族長期扎根及個人特質與魅力，吸引中間選民。

為鞏固藍營基本盤，游淑貞強打「正藍軍」，憑國民黨組織優勢，與執政鄉鎮市長及議員聯手掃街拜票，傅崐萁、徐榛蔚夫婦一路加持，盧秀燕、蔣萬安、韓國瑜等黨內重量級人物也接連站台。不過，國民黨原本希望將選戰拉成藍綠對決，形成棄保效應，最後卻演變成「反傅」、「挺傅」之爭。

4年前徐榛蔚以9萬6645票、近65%得票率連任，四年後游淑貞僅獲不到4成選票，總計少了3萬多票，顯示傅家選票未能成功轉移，也代表反傅力量逐漸壯大。

花蓮縣長國民黨籍候選人游淑貞（左）與候選人張峻（右）。(本報資料照片)