宜蘭翻轉 林國漳勤走237個村里 為綠營奪回指標縣
民進黨林國漳在宜蘭縣長選舉中擊敗國民黨吳宗憲，睽違8年替綠營奪回縣長寶座，並表示將不分黨派以全民縣長方式服務地方。
AI摘要
文章摘要整理：
民進黨林國漳在宜蘭縣長選舉中擊敗國民黨吳宗憲，睽違8年替綠營奪回縣長寶座，並表示將不分黨派以全民縣長方式服務地方。
民進黨宜蘭縣長選舉變天，連同嘉義市，南北「民主聖地」重歸綠營。民進黨林國漳翻轉藍天變綠地，昨晚8時自行宣布當選，他感謝鄉親支持，未來會成為跨越黨派的「全民縣長」服務鄉親；國民黨吳宗憲表示，他會負起敗選責任，未來繼續以立委角色，深耕宜蘭服務民眾。
圖表／藍11綠10無黨籍1 台22縣縣市長完整名單、席次消長、三黨得票率變化
這次選舉結果，林國漳以13萬1828票、得票率53.74%，擊敗吳宗憲的10萬8735票、得票率44.33%，為綠營奪回暌違8年的縣長寶座。
宜蘭縣長選舉中，綠營一開始就勢在必得，賴清德總統下達宜蘭光復令，欽點林國漳披掛上陣，也多次下鄉輔選，集結府院黨全力拉抬。
林國漳雖是素人，樹立不錯形象，努力拚搏最終不負使命，替民進黨拿回重要指標縣。
林國漳昨晚自行宣布當選，他表示，參選以來勤走237個村里傾聽鄉親的聲音，知道宜蘭必須改變，希望未來可以更好，過程雖然辛苦，但是想到當選可以服務鄉親，更加勤奮，過程遭到抹黑都不重要，鄉親期盼與提點他必須做到，對手提出好的政策，他也會一併執行。
林國漳強調，選舉一時，服務人民才最重要，可惜雙北與基隆的優秀縣市候選人戰友未能當選，北北基宜跨縣市連線有困難，未來他不分黨派當全民縣長服務鄉親，落實綠色執政品質保證，重現宜蘭光榮感。
吳宗憲恭喜林國漳當選，感謝鄉親一路陪他走到現在。
吳宗憲說，這場選戰大家都努力過了，所有敗選責任由他來承擔，未來他還是會與鄉親站在一起，繼續走在為民服務的路上。
林國漳以13萬1828票、得票率53.74%勝出，吳宗憲則拿下10萬8735票、得票率44.33%。民進黨因此奪回宜蘭縣長，終結藍營執政8年。 宜蘭被視為綠營重要指標縣，賴清德總統親自下達「宜蘭光復令」，多次下鄉輔選，並集結府院黨全力拉抬，顯示民進黨對翻轉宜蘭的高度期待。 林國漳表示參選期間勤走237個村里傾聽民意，未來會不分黨派擔任全民縣長，對鄉親提出的建議與對手好的政策都會納入執行，重現宜蘭光榮感。
精華 FAQ
林國漳以13萬1828票、得票率53.74%勝出，吳宗憲則拿下10萬8735票、得票率44.33%。民進黨因此奪回宜蘭縣長，終結藍營執政8年。
宜蘭被視為綠營重要指標縣，賴清德總統親自下達「宜蘭光復令」，多次下鄉輔選，並集結府院黨全力拉抬，顯示民進黨對翻轉宜蘭的高度期待。
林國漳表示參選期間勤走237個村里傾聽民意，未來會不分黨派擔任全民縣長，對鄉親提出的建議與對手好的政策都會納入執行，重現宜蘭光榮感。
上一則
雲林、彰化、花蓮選舉激戰 藍地方派系與家族版圖遭重擊
下一則