基隆市長選舉開票，國民黨尋求連任現任市長謝國樑（中）自行宣布當選。(記者曾學仁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 基隆市長選舉由謝國樑以約7000票差距驚險連任，藍白合作被視為勝因；童子瑋落選後致歉，雙方皆強調未來持續為基隆發展努力。

基隆市長選舉藍綠激戰廝殺，國民黨 謝國樑拿9萬9000多票，贏民進黨 候選人童子瑋7000多票，連任目標達陣，基隆藍白並肩抗綠成功，擊敗獲雙總統強力輔選的童子瑋。

謝國樑2022年基隆市長選舉獲9萬6784票，擊敗民進黨蔡適應的7萬1354票；此次連任之戰童子瑋也衝出高票，藍綠差距縮小，謝驚險連任。

謝國樑昨晚發表勝選感言說，此次選舉過程一度緊張，「我的信仰讓我能夠順利翻轉、贏得勝利。」隨即展開車隊掃街謝票，支持者熱情歡呼；有支持者情緒激動紅著眼眶與謝擁抱說「我們贏了」。

謝國樑向市民深深一鞠躬，感謝大家支持與信任，也感謝一路陪伴他走過選戰的每一位夥伴。他說，當選不是一個人的成果，而是許多人共同努力的結果；每一聲加油、每一次握手、每一張選票，他都會記在心裡。這份託付，他會用未來的每一天來珍惜與回應。

「今天的結果，是市民給我的肯定，也是對我的提醒。」謝國樑表示，選舉結束了，服務不能停，會帶著感謝與責任繼續為基隆打拚，和市府團隊把該做的事情做好，用心聆聽不同聲音。

對於基隆的未來發展，謝國樑提及基隆捷運是北北基三市合作，在交通通勤、產業發展及就業提供上的共同基礎，要完成基捷第二階段，並與台北市長蔣萬安攜手合作打造屬於台北和基隆的AI產業布局。

議長童子瑋挑戰市長失利，他發表感言恭喜謝國樑獲市民支持連任，也謝謝所有支持者陪他走過這麼長一段路。他說，請大家不要對基隆氣餒，明天太陽依舊會升起，基隆依然會陰雨綿綿，他會繼續在這座城市陪大家一起努力。

民進黨基隆市議長童子瑋挑戰市長失利，他發表感言時說，請大家不要對基隆氣餒，明天太陽依舊會升起。(記者邱瑞杰／攝影)

「是我不夠努力，我要向賴清德總統和蔡英文總統說抱歉。」童子瑋說，他知道很多市民跟他一樣，內心難免失落，這場選舉大家一起走過許多難忘的日子，要感謝所有支持的政治前輩。離開前有支持者難過的抱著他哭泣，也有人高喊「選立委」。

基隆市長當選人得票情形 資料來源／中選會【作者：張睿傑，日期：2026-11-29，數位典藏序號：20261129004557957】