民進黨屏東縣長周春米4年前以1萬1077票驚險勝出，今年再與國民黨對手蘇清泉交手，拿下27萬1019票。(記者劉星君／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 周春米在屏東以逾10萬票大勝蘇清泉成功連任，民進黨並續寫8連霸紀錄；她以建設、交通與福利政績鞏固支持，也凸顯國民黨地方接班斷層。

民進黨 屏東縣長周春米4年前以1萬1077票驚險勝出，今年再與國民黨 對手蘇清泉交手，拿下27萬1019票，得票差距擴大至10萬1066票，得票率六成一，連任成功，也讓民進黨在屏東延續執政，寫下連續8任紀錄。

這場選戰不只是周春米四年施政的驗收，也是屏東藍綠政治實力再驗證，周春米挾執政優勢連莊，同時暴露國民黨長期缺乏縣長層級接班人才的困境。

周春米2022年首度參選縣長，當年全國綠營選情逆風，且民進黨初選激烈導致分裂，周初試啼聲拿下21萬7537票、得票率49.09%，僅比對手蘇清泉多1萬1000餘票，成為藍綠近年少見的票數差距。

四年後政治條件不同，周春米大贏蘇清泉逾10萬票，主因是她不只延續前任路線，更擴大建設面，包括帶屏東從農業大縣轉型科技新城，招進台積電半導體供應鏈；推動高屏二快、屏南快、高鐵與捷運延伸等交通建設。周春米更推出育兒三部曲、長照與校園環境改善及65歲以上長者健保費補助，讓政府照顧落實到不同世代家庭，讓縣民有感。

屏東縣前縣長潘孟安卸任轉進中央後，與屏縣府合作暢通，加上民進黨在屏東連續執政近30年，從地方組織、政策延續到人才接班已建立一套體系，選戰組織動員亦強，均成為周春米爭取連任的優勢。