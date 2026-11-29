九合一選舉結果出爐，民眾黨主席黃國昌（中右）和前主席柯文哲（中左）28日晚在中央黨部舉行記者會，與當選台北市議員的吳怡萱和許甫等人開心合影。(記者邱德祥／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 九合一選後民眾黨議員席次從14席增至34席，黃國昌宣布雙北等6縣市將成立議會黨團，並稱選民支持證明第三勢力仍具發展空間。

九合一地方選舉落幕，民眾黨 議員席次翻倍，從全國14席成長到34席議員，民眾黨主席黃國昌 昨表示，民眾黨在雙北等6個縣市將成立議會黨團，期許未來能夠為台灣承擔更多責任，他也要藉此提醒民進黨政府，選舉或許可以砸資源進行各式各樣的包裝，但是治理國家不能只靠網軍跟媒體。

黃國昌與民眾黨創黨主席柯文哲 昨晚率領多位黨務主管舉行記者會。黃國昌表示，對於所有走進投票所行使公民權利的台灣人民，他要代表民眾黨表達最誠摯的感謝，「無論做出什麼樣的選擇，每一張選票都是人民意志的展現，也是台灣民主最珍貴的力量」。

黃國昌指出，民眾黨4年前拿下14席議員，4年後的今天，民眾黨確定在全國拿下34席議員席次，未來台北市、新北市、台中市、新竹市、新竹縣及彰化縣都將成立議會黨團，「這不僅是席次上的成長，更代表民眾黨在地方的耕耘、在國會的監督，還有我們所有堅持的價值，獲得支持者的肯定」，也證明只要不放棄理想、腳踏實地、認真做事，還是會得到人民支持。

黃國昌指出，過去兩年多民眾黨歷經風雨，「有人等著看我們分崩離析，更有人一天到晚在唱衰『台灣的第三勢力將會泡沫化』，但是今天我們用實際的成績證明，民眾黨可以站穩腳步，更有能力一步一步向前邁進」。

談及竹北市長選舉，黃國昌表示，這是今年地方首長選舉，自己最遺憾的一場選戰，然而民眾黨竹北市長候選人邱臣遠不僅激勵民眾黨全國候選人，也凝聚支持者向心力，並在新竹縣扮演重要火車頭。