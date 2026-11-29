國民黨台東縣長候選人吳秀華（右二）在2026年縣長選舉拿下6萬8845票，延續國民黨在台東執政。(記者尤聰光／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨台東縣長候選人吳秀華以65.05%得票率勝出，靠地方組織動員、藍營團結與執政成果延續，成功守住台東縣政。

國民黨 台東縣長候選人吳秀華在2026年縣長選舉拿下6萬8845票，以65.05%的得票率擊敗民進黨 候選人陳瑩，延續國民黨在台東執政。這場選戰從地方政治整合到選舉期間接連浮現的爭議，都牽動選情發展，吳秀華勝出，反映台東地方政治結構仍具有相當的延續性。

據政壇人士分析，吳秀華能勝出，藍營組織動員仍是重要基礎。吳秀華身兼議長及國民黨台東縣黨部主委，長期經營地方，熟悉議會與基層組織運作，選戰期間透過地方人脈、社區及各鄉鎮市組織展開動員，維持國民黨在台東既有的政治基盤。

前縣長黃健庭與現任縣長饒慶鈴力挺，也是吳秀華競選過程重要支柱。過去外界對饒慶鈴與吳秀華之間的政治關係多有揣測，但饒這次不僅擔任競選總部主委，也多次陪吳出席活動，以實際行動展現藍營團結訊號。兩位曾獲五星評價的縣長共同站台，訴求縣政成果與政策延續，也讓吳秀華的接棒更順理成章。

吳秀華此戰非一路平順，選舉期間，吳家牽涉的農路開發等案持續受關注，加上對手陳瑩陣營從財產申報、公共資源使用等議題不斷提出質疑，造成不少競選壓力。不過地方人士觀察發現，相關政治攻防反而更加凝聚支持力量，助吳秀華挺進縣長之路。

地方人士指出，陳瑩這次選舉積極想突破傳統藍綠結構，吳秀華則以地方組織及既有執政成果作為對戰基礎，尤其台東原住民族選票在縣長選舉向來舉足輕重，吳秀華致力鞏固傳統支持區、降低對手挖掘原鄉選票，也是致勝的關鍵之一。