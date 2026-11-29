國民黨主席鄭麗文表示，未來會針對選舉結果進行全面檢討。（記者杜建重／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 九合一選舉顯示藍營雖勉強守住部分北部縣市，卻在台中失守，凸顯黨中央疲弱與內鬥積習未除，若不及早改革，恐難迎戰2年後總統大選。

九合一選舉出爐，藍營驚險守住北北基，但丟失重中之重的台中市卻是大傷。面對2028將挾龐大行政資源拚連任的賴總統，對已經失去中央政權逾十年的藍營來說，完全沒有再拖延變革的理由。

藍營的首患，就在於黨中央的萎靡不振。此次選舉，說國民黨 是「史上最弱」的黨中央，也不嫌過分。黨中央能給予候選人的資源本就相當有限，但就連最基本的協調整合，都呈現濃濃的遲滯與無力感。黨主席鄭麗文 固難辭其咎，黨內實力派的躊躇觀望，更是多年內傷。此患不除，何以面對兩年後的總統大選 ？

第二患，是「內鬥內行、外鬥外行」的積習不改。即使到關鍵時刻，藍營也往往無法拋卻小我恩怨團結對外，被翻盤的彰化縣、新竹縣都是明顯的例子。相較之下，民進黨內即使初選時砍得刀刀見骨，一旦決定人選即一致對外，加上綠營選民的制約，讓高雄市和台南市依舊是如選民戲稱的「派西瓜也會當選」。

國民黨唯一能自我安慰的是，這次高雄市柯志恩輸得並不難看，也一掃先前藍營人士不願長期「蹲點」經營的「沾醬油」心態。選民眼睛是雪亮的，無論藍綠，只要真心經營地方，就算在對手鐵票區，仍有翻盤的可能。

這次地方選舉，被視為2028總統大選的前哨戰。藍營的隱患，並非無法消除，問題只在有無決心罷了。