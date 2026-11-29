黑白集/藍營兩大患不除 何以面對2年後總統大選？
九合一選舉顯示藍營雖勉強守住部分北部縣市，卻在台中失守，凸顯黨中央疲弱與內鬥積習未除，若不及早改革，恐難迎戰2年後總統大選。
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九合一選舉顯示藍營雖勉強守住部分北部縣市，卻在台中失守，凸顯黨中央疲弱與內鬥積習未除，若不及早改革，恐難迎戰2年後總統大選。
九合一選舉出爐，藍營驚險守住北北基，但丟失重中之重的台中市卻是大傷。面對2028將挾龐大行政資源拚連任的賴總統，對已經失去中央政權逾十年的藍營來說，完全沒有再拖延變革的理由。
圖表／藍11綠10無黨籍1 台22縣縣市長完整名單、席次消長、三黨得票率變化
藍營的首患，就在於黨中央的萎靡不振。此次選舉，說國民黨是「史上最弱」的黨中央，也不嫌過分。黨中央能給予候選人的資源本就相當有限，但就連最基本的協調整合，都呈現濃濃的遲滯與無力感。黨主席鄭麗文固難辭其咎，黨內實力派的躊躇觀望，更是多年內傷。此患不除，何以面對兩年後的總統大選？
第二患，是「內鬥內行、外鬥外行」的積習不改。即使到關鍵時刻，藍營也往往無法拋卻小我恩怨團結對外，被翻盤的彰化縣、新竹縣都是明顯的例子。相較之下，民進黨內即使初選時砍得刀刀見骨，一旦決定人選即一致對外，加上綠營選民的制約，讓高雄市和台南市依舊是如選民戲稱的「派西瓜也會當選」。
國民黨唯一能自我安慰的是，這次高雄市柯志恩輸得並不難看，也一掃先前藍營人士不願長期「蹲點」經營的「沾醬油」心態。選民眼睛是雪亮的，無論藍綠，只要真心經營地方，就算在對手鐵票區，仍有翻盤的可能。
這次地方選舉，被視為2028總統大選的前哨戰。藍營的隱患，並非無法消除，問題只在有無決心罷了。
文章指出，藍營雖守住北北基，卻丟失台中市，顯示其選戰動員與組織整合仍有嚴重問題。這不只是單一縣市失利，而是面對2028大選前的整體警訊。 作者認為黨中央資源本就有限，但更嚴重的是協調整合遲滯、運作無力，甚至被形容為「史上最弱」。鄭麗文與黨內實力派都被點名，反映組織內部缺乏積極領導。 第二患是國民黨「內鬥內行、外鬥外行」的老毛病未改，關鍵時刻常因小我恩怨無法團結對外。若這種習性不變，即使有地方選戰經驗，也難形成足以迎戰2028的整合戰力。
精華 FAQ
文章指出，藍營雖守住北北基，卻丟失台中市，顯示其選戰動員與組織整合仍有嚴重問題。這不只是單一縣市失利，而是面對2028大選前的整體警訊。
作者認為黨中央資源本就有限，但更嚴重的是協調整合遲滯、運作無力，甚至被形容為「史上最弱」。鄭麗文與黨內實力派都被點名，反映組織內部缺乏積極領導。
第二患是國民黨「內鬥內行、外鬥外行」的老毛病未改，關鍵時刻常因小我恩怨無法團結對外。若這種習性不變，即使有地方選戰經驗，也難形成足以迎戰2028的整合戰力。
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