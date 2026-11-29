蔣萬安28日啟動謝票行程，對於這次九合一選舉，國民黨失守「台中防線」，外界關注國民黨2028選戰，蔣萬安受訪再度感謝台中市長盧秀燕。（記者林麗玉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安謝票受訪時盛讚盧秀燕施政與支持，表態未來將持續與她並肩前行、互相支援，同時專注台北市政並協助在野陣營迎戰2028。

台北市長蔣萬安 今天上午開始謝票行程，對於2028是否支持台中市長盧秀燕 選總統？蔣萬安今天受訪表示，盧秀燕市長在台中八年任內，施政有目共睹，也得到市民高度肯定。接下來，「一定是和盧秀燕市長持續的並肩前行，就是互相支援、而且一起努力。」

蔣萬安今天上午10時啟動謝票行程，對於這次九合一選舉，國民黨 失守「台中防線」，外界關注國民黨2028選戰，蔣萬安今天受訪再度感謝台中市長盧秀燕，蔣說，盧秀燕市長在他最危難的時候，給他最大支持，而且義不容辭擔任競選總部主委重擔這樣的角色。所以接下來，「一定是和盧秀燕市長持續的並肩前行，就是互相支援、而且一起努力。」

媒體追問蔣，支持盧秀燕選2028?蔣說，就是全力相互支援，而且一起共同目標往前走。

蔣萬安提到，大家可以看到得很清楚，他也再一次的強調，一直以來，盧秀燕市長是他政壇上面的前輩，也給他非常多的指導跟建議，還有大力的幫忙，大家可以常看到從這一次非常艱難時候，盧義不容辭挺身而出，而且不只是對於他，其實看到秀燕姐，只要大家有需要的時候，都會站出來，給大家大力支持跟相挺。

蔣萬安表示，秀燕姐就是一個這樣非常讓人敬重的前輩，所以不管在市政上面、或者是在各項服務市民的議題上，都會持續的努力，而且也都會跟秀燕姐一起努力。「未來的四年，我就是台北市長，我一定是努力把市政做好」，當然他也是國民黨的一份子，也會從協助者的角色，來共同幫助在野陣營達成2028政黨輪替的目標。