民進黨台北市長候選人沈伯洋(右)28日上台發表談話，並宣布敗選，賴清德總統(左)也到場，並與沈伯洋三度擁抱。(記者胡經周／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 本文認為，九合一選後民進黨雖在中台灣有所斬獲，卻未改變北部朝小野大的格局；沉默選民與反造勢效應使誇張民調失準，國民黨則因內耗與提名失策付出代價。

九合一選舉結果揭曉，民進黨在中台灣攻城掠地，但傾全黨之力圍攻的雙北兩市卻空手而返，蔣萬安和李四川 為藍營守住了城池。若再加上桃園和基隆，北北基桃四縣市900多萬人口，仍站穩監督中央的立場。從這個角度看，民進黨雖攻下幾縣市，卻未改變賴總統「朝小野大」的格局，他恐怕連一天的得意時光都無法享受。

這次選舉結果，也讓選前許多口沫橫飛的誇張民調啞然失語。在「洋流」橫行過街之際，知名專家所做的民調，沈伯洋 曾領先達17個百分點，一度使不同意見者陷入巨大的「沉默螺旋」。但沉默並不代表退縮，這些被壓抑的沉默選民選擇走進投票所，將自己的意志透過選票化成不可動搖的主張。他們的呼聲是：首都百姓支持有能力、有經驗的人，大家「拒當順民」。

從投票率看，台北市和新北市的投票率都接近七成，前者較上屆增加三趴，後者較上屆增加近十三趴。由此可見，選前的「沉默螺旋」幾乎變成風暴，沉默選民爭相站出來，以免他們敬重的政治人物被亂流沖倒。包括南二都的市長選舉，謝龍介和柯志恩雖落敗，但票數差距不大，也可看到沉默選民勇於表態。無論喧囂或沉默，選票之前人人平等，這就是民主的意義。

當然，誰也不能低估洋流的影響力。作為政治新人，沈伯洋能在短短時間掀起大浪，逼得蔣萬安被迫接招，令人始料未及。除了他個人魅力、擅於應對、改變人設，主要是黨政商集團砸重金利用新型手法透過各種媒體造浪造神，徹底改變了人們慣見的選舉造勢。洋流雖未能如願掃蕩雙北，但它的外溢效應卻遍及全台，藍營在中台灣近乎全部失守，都與此脫不了關係。

江啟臣在台中市以兩個百分點之差敗給何欣純，張嘉郡在拉鋸中也以百餘票之差未能守住張麗善的雲林城池，都令人意外。這兩地，都是國民黨內和外部民調評估「安全領先」的地區；正因如此，選戰便偏採守勢，而忽略了年輕世代期待變革的心聲。尤其江啟臣，具有國民黨主席和立法院副院長的資歷，上屆盧秀燕曾大贏對手蔡其昌25個百分點，他卻把大好局勢打到輸掉，令人扼腕。盧秀燕身兼蔣萬安和江啟臣競總主委，結果她幫忙贏了首都，卻輸掉自己的都會，可以想見其心情有多煎熬。

國民黨現任縣市長有15席，其中9席是兩任屆滿，但最後成功交棒的，只有新北、花蓮、台東三席；台中、彰化、嘉義市、竹縣、宜蘭、雲林均告失守。其中原因，應歸咎黨中央提名及輔選策略不當，導致內訌不斷自我內耗。藍營痛失中、彰兩大搖擺縣市及雲林的結果，中台灣防線幾近全數瓦解，大安溪以南全數綠色執政，這必然對總統大選產生深刻後遺症；包括牽動盧秀燕未來的能量消長與政治動向，深值觀察。

國民黨主席鄭麗文在初選階段無法妥善整合內部分歧，提名過程不斷自我內耗，造成傳統鐵票區的鬆動。在洋流來襲時，北台灣候選人緊急聯合戒備，亦看不出黨中央貢獻什麼計策或能量，只能任由候選人各自奔忙；作為百年政黨，實在太不合格。進一步看，最後藍白合並未展現原本預期的效應，尤其新竹縣的提名紛擾、宜蘭的交棒扞格，都是應處理而未處理，終至難符選民期待，而導致變天。

這次選戰，並未重演去年大罷免「討厭民進黨」一面倒氛圍；可見選民的心隨時在變，政治人物必須隨時調整心態回應民眾。「廢非核家園」公投以六成多同意案過關，即容不得賴清德 再閃。