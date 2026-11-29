國民黨新北市長當選人李四川（右）選戰質疑民進黨新北市長候選人蘇巧慧至今都沒澄清家族「曠世智能」案的爭議。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 李四川在新北選戰中靠專業形象與政策訴求翻盤，並因藍白合作揭發曠世智能案，引發青年相對剝奪感，最終在組織動員下勝出。

新北市長國民黨李四川 勝出，延續國民黨新北21年執政，他打破綠營貼上的「年紀大」標籤，更在辯論會後翻轉氣勢，從「言拙理工男」蛻變為直球對決「鋼鐵拳擊手」。輔選人士觀察，李四川脫穎而出，除歸功於專業，藍白整合追擊曠世智能案，現任市長侯友宜 展現能量、台北市長蔣萬安最後關頭扳回優勢拉抬，都是關鍵。

選戰初期，68歲的李四川屢遭綠營質疑「年紀太大」，還被批「老四川」，事實上他只比賴清德總統大一歲。李四川以自身經歷正面迎擊，成功將「年齡」轉化為「資歷與專業」，他自稱是拿鐵鎚的理工男，擁有跨台北、新北及高雄「三都」的副市長治市經驗，對正值大規模開發期的新北市是一大助力，說服許多選民。

李四川競辦人士指出，除亮眼過往政績，李端出政策牛肉精準切中不同族群需求。在城市硬體發展上，「軌道建設一二三」、「都更五夠力」及打造「ＡＩ科技廊帶」等願景，緊扣新北產業轉型與居住正義；在軟性福利上，「育嬰留停薪資補足百分之一百」、「校校有公托」等政見，減輕年輕父母請假育兒經濟重擔，讓年輕世代感受政策溫度。

此外，藍白整合發揮作用，白營揭發「曠世智能案」讓許多年輕人有極深的相對剝奪感，更成選戰主要轉折。民眾黨 發揮民主風度未形成「三腳督」局面，關鍵時刻還屢屢助攻，議題攻防也扮演「重砲手」，率先發難踢爆曠世智能案，點燃選民對民進黨政府和蘇巧慧家族的質疑，扭轉一度落後的聲勢。

面對「曠世智能案」發酵，李四川展現罕見的強硬態度。他的一句「有一種虧是虧國家，賺是賺蘇家」，精準戳中年輕世代的感受；而「當選新北市長，絕不讓蘇家碰新北一毛錢」的宣示，以鏗鏘有力的公平正義訴求，催動不滿執政黨選民出門投票的臨門一腳。

文化大學廣告系教授鈕則勳表示，國民黨在選戰倒數階段展現出強大組織動員力功不可沒，藍營大咖跨區聯防不僅成功凝聚基本盤，更在最後關頭將勝選氣勢推向最高點。