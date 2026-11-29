新北市長當選人李四川（左）29日一早展開謝票行程，感謝所有新北市民的支持，許多支持的市民特別趨前致意。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 李四川從基層工程人一路做到三都副市長，首次參選後憑行政歷練與做事形象打開市長路，也讓外界看見他硬派外表下的溫暖與韌性。

小琉球窮苦家庭出身，靠著不服輸的韌性，李四川 在公務體系走過40多年，歷任三都副市長。首次投入選舉，這名長年抬轎的工程人，憑藉多年累積的行政經驗及做事形象，走出自己的市長之路。外界熟悉的是他手握鐵槌、講求效率的硬派作風，但在幕僚眼中，不擅言詞的李四川也有細膩、溫暖一面。

李四川年輕時半工半讀，做過水電及冷氣工程，取得四張技術士證照，從基層工務人員一路做到台北縣工務局長、副縣長，以及新北、高雄、台北三都副市長。40多年公務生涯，他長年與道路、橋梁及公共建設為伍，「做事的人」形象深植人心，成為選戰重要資產。

不過，做工程與打選戰終究是兩回事。過去習慣幕僚任務的李四川，成為第一男主角後，開始走進市場和選民搏感情，還要面對政治攻防與政見發表。從熟悉的工程現場走入選舉場合，遭遇挑戰與適應，展現絕佳心理韌性，也讓外界看見這名工程人逐漸適應選戰的過程。

硬派工程人的另一面藏在日常生活小動作裡，幕僚形容，李四川的關心從不是言語，卻能從行動中感受到。李的幕僚蘇芷婕曾在臉書分享，某次團隊在烈日下等車被曬得睜不開眼，李四川只是帶大家走到柱子後，輕聲說「站在我跟柱子後面」，默默為幕僚遮擋；另一次團隊到外縣市參加活動，李率先通過高鐵閘門，卻停下腳步回頭確認最後一人通過才繼續走。

即使選戰行程緊湊，李四川也很注重團隊成員的生日，每月辦公室辦慶生會，他暖心說「選戰很辛苦，但生日一定要過，謝謝大家幫忙」。

近期社群發現李四川親切外型與憨厚神情，和麥當勞「奶昔大哥」造型雲朵包有幾分神似，年輕幕僚準備包包及奶昔大哥帽，原本擔心他會排斥，沒想到李收到後相當開心，在車隊掃街時主動戴上帽子與民眾互動，展現活潑一面。

從幕後走向台前，過去習慣用工程成果說話的他，逐漸學著在選舉場合面對群眾、說明政策，並回應外界質疑。如今成為城市掌舵者，肩上責任更重，如何將專業轉化為整體治理能力，將是他未來挑戰。