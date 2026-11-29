國民黨籍桃園市長張善政（中左）連任成功，與夫人張琦雅（中右）互相擁抱。（記者黃仲明／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 張善政在桃園以逾64萬票高票連任，拉大藍綠差距並鞏固地方執政成果，也因穩健治理與跨界形象，被視為藍營布局2028的重要潛在人選。

桃園市長選舉，國民黨籍市長張善政 尋求連任，最終以逾64萬票、得票率55%，擊敗獲51萬餘票、得票率44%的民進黨 候選人黃世杰。雙方相差13萬餘票，藍綠差距比4年前更大。張善政發表勝選感言時，喊話中央「建設沒有藍綠」，盼攜手推動桃園重大建設。張從四年前空降代打，到如今以執政優勢力克挾洋流猛攻的對手，低調穩健地替藍營固守桃園，這場勝選不只是對其地方執政的肯定，也替他的未來保留想像空間。

桃園超過235萬人，年輕與新興選民持續增加。張善政高票連任，意義超越地方層次。他的行政歷練與跨界能力，連賴清德總統都公開盛讚是足以競選總統的人才；他在選戰期間南北奔波輔選，並積極助攻雙北選將蔣萬安與李四川，進一步提升他在藍營的分量。

張善政尚未展露2028年的政治野心，國民黨的未來領袖是誰也還不明朗，但這場勝選證明了穩健治理、藍白整合與中間路線，可相互加乘；對張而言，桃園不只是連任的起點，更是邁向全國政治舞台的試金石。張的政績和治理能力，是否有機會成為藍營跨越藍綠、爭取中間選民的關鍵人物，備受關注。

桃園市選委會統計，市長選舉人數194萬3537人，投票率60.43%；較2022年增加近1個百分點。

張善政自開票起一路領先黃世杰，最後拉大差距。黃世杰先宣布敗選，接著，張善政在夫人張琦雅、議長邱奕勝及多位立委陪同下登台。他表示，每一張選票都代表對他個人、過去四年市政團隊的肯定，以及對桃園未來四年的期待；今天當選不只是個人榮耀，更是肩上沉甸甸的責任。

張善政也向中央喊話，「建設沒有藍綠，政黨有競爭，但市民的幸福是共同的責任」，桃園捷運綠線、可負擔住宅自治條例及龍科三期計畫，都需中央與地方攜手合作。過去四年他已為桃園打下基礎，未來四年要讓更多建設開花結果。

張善政高票連任，被媒體問上班第一件事情要做什麼及謝票行程，他說要「趕快把公文拿回來簽完」，預告今天一整天都是謝票行程。他說，未來四年會是非常精采的四年，過去打下很好的基礎，但坦白說，團隊很多都是新成員，有一段磨合期，未來四年沒有磨合期，開始全速前進。

對於未來是否會有跨黨派合作，張善政說，不管是哪一黨執政，大家都是一心為市民福利在努力；期待未來即便是不同黨的市長，還是希望有非常善意的交流。

從得票數觀察，張善政今年比上屆增加8萬9000餘票，得票率由52.02%升至55.68%；黃世杰比上屆鄭運鵬增加8萬6000餘票，增加票數與2022年民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清合計約8.5萬票相當，顯示綠營選票有所回流，但未能縮小與張的差距。

張善政四年前唯一落敗的觀音區，今年以1005票反勝，黃世杰則翻轉大園區和新屋區。主要票倉中，張善政在中壢贏3.5萬票，平鎮、八德差距也較上屆擴大。

黃世杰選戰後期挾洋流聲勢急起直追，猛攻公車、捷運綠線等市政議題，確實催回部分綠營選票；但張善政挾現任優勢及四年施政成果，最後階段密集站路口、車隊掃街，並針對埤塘光電、龍科三期等議題與中央交鋒，最終守住桃園。

民進黨桃園市長候選人黃世杰（中）挑戰失敗，選舉結果出爐後現身，支持者忍不住落淚。（記者鄭國樑／攝影） 桃園市長當選人得票情形 資料來源／中選會