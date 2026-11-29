民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（左）28日晚在高雄市長陳其邁（右）陪同下，在競選總部自行宣布當選高雄市長。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 賴瑞隆以逾10萬票差距擊敗柯志恩，綠營在高雄議會首度單獨過半；柯志恩承認敗選並表明留在高雄，雙方也在選後釋出合作善意。

高雄市長選舉，民進黨 候選人賴瑞隆以77萬4882票、得票率52.9%大勝國民黨 對手柯志恩逾10萬票，且綠營在議會席次大幅成長，首度拿下33席議員單獨過半，在高雄將迎接「完全執政」。賴瑞隆勝選謙稱，若沒有「洋流」，高雄選情恐更艱困，他也向柯志恩釋出善意，盼攜手為高雄努力。

高雄市長選戰激烈，雙方全力催票，選前之夜各自展現強大動員實力。開票後，賴瑞隆保持領先，柯志恩緊咬不放，雙方票數差距一度維持在2至3萬票；隨著開票進度推進，賴瑞隆逐漸拉開領先優勢，最終以77萬4882票擊敗柯志恩的67萬728票。

柯志恩昨晚7點40分承認敗選，她站上舞台時紅著眼眶說，國民黨在高雄得票比四年前跨了一大步，代表有努力空間，四年前她做出承諾留在高雄，雖然支持度不夠讓她進高雄市政府，但足以讓她奉獻出下半輩子。她也說，未來不會選區域立委；至於是否繼續選高雄市長，這個問題她現在無法回答。

柯志恩安慰支持者說，請大家不用擔心她選完就會到台北，她是南部的孩子，「我不是政客，我是歸人」，這土地對她來說，絕對不是選舉的戰場，是永遠故鄉，選前在這裡，選後也會在這裡，並恭喜賴瑞隆當選市長。 國民黨候選人柯志恩（右二）28日晚承認敗選，她強調未來不會選區域立委；至於是否繼續選高雄市長，這個問題現在無法回答。（記者徐白櫻／攝影）

柯志恩深蹲高雄四年，再度挑戰遺憾敗北，雖然票數成長14萬票，依舊無法翻轉高雄。此次柯志恩內有黨中央政治包袱、外有現任市長陳其邁執政壓力，表面上迎戰欠缺聲量的對手賴瑞隆，但柯志恩多次直言，真正的對手是新潮流，但她用盡洪荒之力也難以撼動綠色板塊。

柯志恩分析自身敗選原因，強調國民黨多年未執政，行政資源欠缺是原因之一。事實的確如此，若扣除高雄市前市長韓國瑜主政1年多，原高雄縣區綠營執政超過40年，原高雄市區也長達26年，挾多年執政優勢，綠營基本盤至少贏過藍營一成五至兩成，藍綠起點約存在20萬票落差。

綠營掌握行政資源，百工百業一片「綠友友」，源源不絕的綿密組織支持賴瑞隆不斷成立後援會，柯志恩雖以專業形象吸引中間選民，基層人際網絡卻遠不及民進黨。

國民黨主席鄭麗文親中形象、立法院黨團總召傅崐萁強勢作風，無疑成為柯志恩無法擺脫的政治包袱。此外，賴瑞隆猛攻柯屈服黨意與財劃法爭議，再加上陳其邁強力操作，柯志恩被貼上只聽黨意、犧牲高雄利益的標籤，使她在基層面臨極大壓力。

柯志恩攻擊點聚焦「滿城盡是新潮流」，並以「新潮流寶寶」形容賴瑞隆，企圖說服中間選民接受政黨輪替。然而，多數市民自認與派系復辟沒有切身關係，更認同陳其邁的執政成績，期待延續綠色執政，打派系牌難以撼動港都選情。

賴瑞隆昨晚約7時50分才走出競總，在現任市長陳其邁及民進黨立委的陪同下向支持者致謝。賴說，感謝陳其邁六年卓越政績，讓高雄人相信他是接棒的最佳人選，未來將在陳其邁打下的良好基礎上全力以赴，讓高雄大步向前，並感謝前市長謝長廷、陳菊及代理市長葉菊蘭等人對高雄的付出。

賴瑞隆說，若沒有民進黨台北市長候選人沈伯洋帶給大家歡樂、正向選舉，高雄選情恐更艱困，他也向柯志恩釋出善意，盼攜手為高雄努力，未來將繼續與所有戰友合作，讓高雄、台灣更好。他也感謝柯志恩及其他三名競選對手，期待未來一起努力，讓高雄更好，相信這是雙方共同目標。

賴瑞隆選戰主打「尊邁」，強調延續陳其邁施政，此次投票率雖僅六成四，但賴瑞隆得票數仍成功「超車」陳其邁的76萬多票；至於議會席次，國民黨五名現任議員落馬，民進黨則拿下33席，首度單獨過半，在高雄贏來全面執政。

高雄市長當選人得票情形 資料來源／中選會