九合一大選進行開票，台南市長候選人陳亭妃（右）28日晚抵達競選總部宣布當選，她感謝支持者一路陪伴她。（記者葉信菉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 陳亭妃擊敗謝龍介當選台南首位女市長，並宣布成立青年局、邀對手加入水質監測小組，延續對用水安全與地方發展的承諾。

台南市長選舉「妃龍」第六度交手，民進黨 候選人陳亭妃以逾五成二得票率擊敗國民黨 對手謝龍介，不僅成為台南首位女市長，也延續民進黨33年執政命脈。國民黨台南市長候選人謝龍介在選舉最終階段以拆除烏山頭水庫水面型光電板點燃選民熱情，最終未能逆襲成功。

謝龍介昨晚七時抵達競選總部發表談話說，這場選戰在基本盤及資源極度不對稱的情況下，團隊仍全力以赴，最後功虧一簣，「但也打了一場漂亮的選戰」。 國民黨台南市長候選人謝龍介28日晚抵達競選總部，並與支持者發表談話。（記者萬于甄／攝影）

謝龍介表示，透過這次選舉讓更多台南鄉親看見故鄉土地、水資源面臨的問題，是這場選戰的重要收穫，並恭喜民進黨候選人陳亭妃勝選。現場許多支持者不斷高喊加油，並喊話謝下次再戰。

陳亭妃昨晚勝選後，宣布未來將會成立「青年局」，打造青年留鄉發展環境；她也將邀請謝龍介加入市府「水質監測小組」，共同為台南用水安全把關。

陳亭妃昨晚在上千名支持者歡呼聲中進場，偕同媽媽陳黃秀及胞妹、市議員陳怡珍向市民致謝。她表示，自己不是含著金湯匙出生，從政28年始終秉持與人民站在一起的初心；這次騎遍台南37區、累計1037公里，不只是選舉催票，更是重新認識台南、聆聽地方聲音的過程，她感性說，「台南400年來第一位女市長，不只是亭妃一個人的榮耀，而是所有台南鄉親共同成就的歷史」。

陳亭妃感謝每一張選票的支持，承諾未來將朝既定方向推動市政，逐一解決市民關切的問題，包括兌現選前對年輕世代的承諾，成立「青年局」，打造讓年輕人願意留在台南發展的環境；以及「福利六都齊」，捐出30%選票補助款，協助偏鄉教育及營養。

針對選戰期間熱議的烏山頭光電板水質安全議題，陳亭妃表示，謝龍介相當重視台南水質，未來市府成立水質監測小組時，將正式邀請謝龍介加入，成員也將納入公民團體、里長及議員，並架設監測儀器，以最高標準接受全民監督。只要監測數據出現異常或不符標準，就會立即要求光電板停止運作，「大家的目標一致，台南的水一定要安全，絕不能有任何折扣」。

陳亭妃此次選戰主軸之一是「洋流妃起來」，原期待台北選情能有好成績，雖然最終未達預期，但民進黨成功贏回台中，仍讓她認為得來不易。

她表示，接下來將思考推動台中、台南、高雄「大串聯」，結合台中何欣純、高雄賴瑞隆的力量，讓中南部成為賴清德總統迎戰2028年大選的重要底氣。

台南市長當選人得票情形 資料來源／中選會