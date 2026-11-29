評／蔣萬安「破解洋流」喚醒藍營沉默螺旋 守住首都 也穩住北台灣
蔣萬安在台北市長選戰中以辯論、基層動員與藍白整合逆轉頹勢，喚醒沉默選民，讓選舉回到市政治理與基本盤對決。
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蔣萬安在台北市長選戰中以辯論、基層動員與藍白整合逆轉頹勢，喚醒沉默選民，讓選舉回到市政治理與基本盤對決。
國民黨台北市長蔣萬安面臨一場艱困的「首都保衛戰」，民進黨對手沈伯洋掀起的「洋流」一度席捲全台，讓藍營承受沉重壓力。蔣萬安與國民黨則吹響反攻號角，打破「沉默螺旋」，喚醒支持者、爭取中間選民，最終破解「洋流幻象」，讓選票回歸藍綠基本盤，不僅守住首都，也穩住北台灣。
圖表／藍11綠10無黨籍1 台22縣縣市長完整名單、席次消長、三黨得票率變化
回顧這場選戰，在國際城市評比屢獲肯定的台北市，在民進黨提名沈伯洋後，彷彿一夕間變成老鼠橫行、濫砍樹木、食安問題頻傳的「恐懼城市」；反觀沈伯洋從過去發動大罷免的「仇恨黑熊」，搖身一變成為「暖男」，藉助民進黨的龐大資源，操作社群媒體，營造出一股「洋流效應」。
一場地方治理競爭，演變成政治形象與輿論聲量的較量，蔣萬安原本頻頻挨打，但電視辯論會成為關鍵轉折，他以四年施政迎戰，讓選舉重新回歸市政與治理能力的檢驗；藍營同步展開社群反攻、深入基層動員，加上柯文哲選前與蔣萬安合體，促成藍白整合。
但真正決定這場選戰勝負的，不只是藍白整合，更是「沉默大眾」的覺醒。歷經去年大罷免，政治造神、網路出征及貼標籤的動員模式，許多民眾感到厭倦。當表達不同政治立場必須付出代價，愈來愈多人選擇沉默，但沉默不代表認同，更不代表沒有立場。「洋流」聲勢不斷擴張，反而激起沉默選民的危機意識，最終形成反向動員。
這場選舉更揭露社群政治的盲點，網路聲量不等於民意，造勢人潮不等於選票，演算法創造的同溫層，更不等於社會共識。當政治人物將少數人的高聲量，誤判為多數人的共同意志，可能讓沉默大眾透過選票表達不滿。
從洋流退潮到沉默大眾的覺醒，國民黨應思考如何將這些經驗轉化為下次選舉的戰略借鏡，可以複製的不只是藍白合作、社群反攻與基層動員，更重要是掌握沉默大眾的焦慮與期待，以治理能力、政策論述與國家願景，將沉默的支持轉化為實際選票，並擴大爭取中間選民。唯有在鞏固基本盤之餘，贏得超越政黨基本盤的信任，才是決勝關鍵。
關鍵在於他不再只被動挨打，而是透過電視辯論與四年施政成績，將選戰拉回治理能力的檢驗；同時配合社群反攻與基層動員，逐步破解對手聲勢。 文中指的是許多不同意識形態的民眾，因網路出征與貼標籤壓力而選擇沉默，但這不代表認同對手；當「洋流」聲勢過強時，反而喚起他們以投票表態。 作者認為網路聲量、造勢人潮與演算法同溫層都不等於真正民意，真正決勝關鍵仍是治理能力、政策論述與能否爭取中間選民，並把沉默支持轉成實際選票。
精華 FAQ
關鍵在於他不再只被動挨打，而是透過電視辯論與四年施政成績，將選戰拉回治理能力的檢驗；同時配合社群反攻與基層動員，逐步破解對手聲勢。
文中指的是許多不同意識形態的民眾，因網路出征與貼標籤壓力而選擇沉默，但這不代表認同對手；當「洋流」聲勢過強時，反而喚起他們以投票表態。
作者認為網路聲量、造勢人潮與演算法同溫層都不等於真正民意，真正決勝關鍵仍是治理能力、政策論述與能否爭取中間選民，並把沉默支持轉成實際選票。
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