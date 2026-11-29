台北市長選舉，民進黨台北市長候選人沈伯洋(右)敗選，個人下一步發展，受到矚目。圖為開票之夜北平東路主舞台，沈伯洋發表談話，並宣布敗選，賴清德總統(左)到場為沈伯洋加油打氣。(記者胡經周／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋雖未勝選台北市長，卻以創新空戰與高聲量締造綠營北市次佳成績，綠營也開始討論他未來是入閣、轉戰立委，或繼續蹲點再拚市長。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 投入首都之戰共200天，掀起全台「洋流海嘯」，雖最終仍不敵「萬安旋風」，各界認為已在選戰史上留下一筆。綠營人士指出，這證明沈伯洋的「無限量能」，未來無論入閣或是持續蹲點北市，迎接下次市長選戰，都有可能。

沈伯洋敗選，雖無緣打破1992年陳水扁 創下的45.91%得票率紀錄，不過也以45.69%創下民進黨在台北市歷史次佳成績。

沈伯洋今年5月中旬接受徵召參選台北市長，原本不被看好，甚至被視為「砲灰」，沈伯洋及團隊利用半年多的時間，從掃街時議員助理比支持者多的窘態，一口氣逆襲成車隊掃街直播動輒破10萬人收看、席捲全台的「洋流」。

沈伯洋這次首都選戰有許多創新打法，辦「市長你給我聽好」線上及線下活動、大洋流車掃直播、各個網路直播等，觀看率、觸及率、點閱率都遠勝過蔣萬安；自己打正向選戰不主動攻擊，但外圍的網軍透過Threads等社群猛攻市政缺失，從鼠患、兒虐、營養午餐等，在空戰將問題放大，議員質疑攻擊，最後沈接球提改善策略，攻勢凌厲。

一名綠營黨公職表示，沈伯洋去向已不是他自己決定，而是要整個黨去思考。例如，挑戰北市艱困區域立委，會不會有現任議員挑戰？此外，再戰台北市長也有無其他競爭者？另一位綠營地方人士說，立委層級不亞於中央體系政務官，入閣能替執政團隊加分，卻也可能成為限制與包袱，這次台北市長選舉即便最後差一點，但下一次蔣萬安交棒，屆時小水滴們的未竟之願或許可能翻轉台北市。

連任的民進黨台北市議員許淑華說，雖然這次未能翻轉台北，但蔣萬安勢必得直面「洋流」的小水滴們對於市政的不滿，議員會持續將這份力量換作監督力道。