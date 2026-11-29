觀察站／地方版圖變天敲警鐘 「藍白不合」2028難翻轉
九合一選舉讓地方政治版圖重組，國民黨失去中台灣等要地，民進黨則趁勢擴大執政；文章並警示藍白若再分裂，2028總統大選恐難翻轉。
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九合一選舉讓地方政治版圖重組，國民黨失去中台灣等要地，民進黨則趁勢擴大執政；文章並警示藍白若再分裂，2028總統大選恐難翻轉。
九合一選舉翻轉台灣地方政治版圖，國民黨不僅失去彰化、宜蘭、嘉義市、新竹縣等原有執政縣市，關鍵的台中市也易手。民進黨乘勢反攻擴大地方執政版圖，改寫過去藍營長期占據優勢的政治結構。這場選舉最大的政治訊號，已不只是藍綠席次消長，而是台灣地方政治板塊重新洗牌，2028總統大選的警鐘已敲響。
圖表／藍11綠10無黨籍1 台22縣縣市長完整名單、席次消長、三黨得票率變化
國民黨原掌握地方包圍中央優勢，如今痛失中台灣執政堡壘；反觀民進黨，這次最大的收穫不只是增加地方執政縣市，而是成功突破中台灣的政治防線，為了勝選，民進黨可謂用盡洪荒之力，挾國家資源和洋流攻城掠地，沈伯洋的競選資源堪比總統級，更成功把蔣萬安困在台北市，難以發揮藍營領頭羊效應。
賴清德領軍催動全台選情，藍白在雙北、基隆合作力抗洋流，新竹縣原是國民黨優勢選區，卻因藍白翻臉決裂敗北，兩相對照，更說明當綠營傾國家之力全面攻堅，藍白更沒有不合作理由，並肩作戰是唯一的路。
地方版圖已經翻轉，2028的戰局也已提前展開，賴清德昨晚呼籲「小水滴含水過冬不要散」，再下動員令準備趁勝追擊，國民黨若不能從台中失守的教訓中清醒，不能從藍白合作與分裂的結果中學到教訓，下一次失去的恐怕就不只是地方執政權，而是再次錯失中央政權的機會。
文章認為最重要的變化不是單純席次消長，而是地方政治版圖重新洗牌。國民黨失去多個執政縣市，民進黨則趁勢擴大版圖，連帶影響2028總統大選的布局。 國民黨不僅失去彰化、宜蘭、嘉義市、新竹縣等原本執政縣市，連關鍵的台中市也易手，象徵原有的地方包圍中央優勢受到嚴重衝擊。 文章指出，當民進黨能集中資源全面攻堅時，藍白若繼續分裂，只會削弱彼此戰力。唯有在地方與總統大選中並肩作戰，藍營才較有機會重建中央政權競爭力。
精華 FAQ
文章認為最重要的變化不是單純席次消長，而是地方政治版圖重新洗牌。國民黨失去多個執政縣市，民進黨則趁勢擴大版圖，連帶影響2028總統大選的布局。
國民黨不僅失去彰化、宜蘭、嘉義市、新竹縣等原本執政縣市，連關鍵的台中市也易手，象徵原有的地方包圍中央優勢受到嚴重衝擊。
文章指出，當民進黨能集中資源全面攻堅時，藍白若繼續分裂，只會削弱彼此戰力。唯有在地方與總統大選中並肩作戰，藍營才較有機會重建中央政權競爭力。
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