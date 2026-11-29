蔣萬安勝選感言最後，蔣萬安也哭了，轉向一旁的太太石舫亘並且擁抱太太。(記者曾原信／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安成功連任台北市長後感謝市民與各方助選者，強調將以謙卑態度持續施政、加倍努力，並與市府團隊繼續打拚。

台灣地方「九合一選舉」首都台北市長選戰激烈，市長蔣萬安 成功守住首都藍天，28日與妻子石舫亘等人上台感謝支持者，夫妻倆忍不住落淚。

蔣萬安說，偉大的台北市民用審慎的選票，肯定市府團隊這四年的施政，確定理性、務實、中道這條道路的價值，也告訴我們，在台北市沉默的大眾，渴望的是安居樂業，務實解決問題，而不是政治的紛擾與喧囂。

民進黨 候選人沈伯洋 當天晚間7時47分自行宣布落選，蔣萬安在晚8時10分抵達競總，當時已贏10萬票以上，支持者情緒高昂，蔣萬安花了近20分鐘一一握手感謝，才走向台前發表勝選感言。

蔣萬安致詞提到，他可敬的對手沈伯洋打電話給他表達恭賀之意，他也要向沈伯洋與競選團隊表達誠摯敬意。這場選舉沈及支持者展現出來的熱情、理念與對台北的關心，讓這場選戰非常具有張力與討論度，「謝謝沈委員與支持者，我們完成了一場民主盛宴，謝謝」。

蔣萬安也說，每一張反對票，每一分猶豫，都是對他與團隊，最直接的鞭策與督促，他與團隊會以最謙卑的心，深自檢討，未來四年，一定會加倍努力，做得更好，更細膩，爭取大家的認同。

蔣萬安也特別感謝「媽媽市長」盧秀燕和五位立委，在最關鍵時刻接下他的競總主委、總幹事重擔，帶領團隊穩定軍心，凝聚士氣。這一場勝利果實的之所以甜美，因為得來確實不易。

他也感謝包括創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌等民眾黨戰友，在最需要的時刻拔刀相助，這份情誼和信任會銘記在心，未來施政會基於共同的理念繼續向前。

蔣萬安說，勝選不是終點，而是更大責任開始，他與團隊會加倍努力，繼續拚，絕對不辜負所有市民的託付，「明天開始，我們與市府團隊會繼續上工，繼續打拚。」最後蔣萬安、石舫亘擁抱，兩人都忍不住落淚，蔣萬安感性說，「謝謝你們這麼喜愛她，謝謝我最愛的人石舫亘」。