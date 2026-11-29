民進黨台北市長候選人沈伯洋(右)28日上台發表談話，並宣布敗選，賴清德總統(左)也到場，並與沈伯洋三度擁抱。(記者胡經周／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋在台北市長選舉中落後承認敗選，表示責任由自己承擔，賴清德與蔡英文到場鼓勵，並強調「洋流」精神會延續下去。

民進黨台北市長候選人沈伯洋 挑戰北市長蔣萬安 ，帶起「洋流」旋風，28日卻從開票起一路落後。沈伯洋晚間在競總發表演說，許多支持者頻頻拭淚，他說，這場選舉責任在他一人，不要去檢討任何人，今天不管誰勝選都是台北、民主的勝利。

28日下午4時一開票，沈伯洋票數持續落後；他與妻子、團隊晚間7時26分抵達後上台宣布「我輸了，謝謝每一位小水滴」，不少支持者忍不住哭泣。

賴清德 總統晚間8時上台給沈伯洋擁抱，他說，謝謝沈和小水滴一路的辛苦「把難過化為力量，沈伯洋會繼續深耕，不會離開，洋流不要散去、永遠團結，為了這個城市和國家。」

「洋流改變台灣選舉文化。」賴清德總統說，要衷心感謝每位小水滴一路相挺到最後一刻，但也因為我們努力不夠，沒有辦法贏得最後勝利，讓大家失望，要表達最由衷的歉意。

前總統蔡英文也到場表示，讓沈伯洋休息一下，但如果不從政太可惜；談到這次民進黨選情，她說，大家都盡力，政治總是一次又一次地被歷練。

沈伯洋說，現階段最容易被見縫插針，包括票有沒有問題、開票程序有沒有問題，但請大家相信台灣民主，當大家看到這些訊息，不要轉傳。

沈伯洋也說，洋流在不同的時代會被賦予不同的名稱，但洋流會繼續，就像歷史、民主累積過程一樣有短暫的成功跟失敗，但承載的勇敢、台灣精神，永遠不會衰敗，請大家還是一樣，對孤單、弱勢、苦痛、流淚、悲苦、找不到呼吸空間的人伸出援手，他會成為各位的靠山，也會繼續做這些事情。

沈伯洋表示，他提出很多政策，還有各位的建言共幾十萬筆資料，會彙整給蔣參考，而他還是會繼續做，感謝所有人陪他走過這段溫暖旅程。