國民黨新北市長候選人李四川(中)勝選，28日晚在新北市長侯友宜(左)與妻子蔡碧雲(右)陪同下發表感言，感謝支持者力挺。(記者潘俊宏/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 新北市長選舉由李四川以112萬555票勝出，他感謝多方支持並承諾盤點市政、延續建設，也向落敗的蘇巧慧表達未來合作期待。

新北市長選戰，藍綠雙雙衝破百萬票，國民黨李四川 成功守住新北，他發表感言時透露，已與對手民進黨候選人蘇巧慧通電話，未來新北建設仍盼她在中央支持，政見只要對新北有利，他一定會採用。蘇巧慧難掩落寞說，結果不是大家最希望的，與預期有所差距，「我真的拚盡全力了」。

選舉結果，李四川以112萬555票、得票率51.21%勝出，蘇巧慧雖敗，得票也衝上105萬5630票、得票率48.25%，突破前總統蔡英文 2010年代表民進黨參選新北市長紀錄。

李四川競選總部28日下午陸續有支持者集結，歡呼聲不斷。新北市長侯友宜 陪李四川登台向支持者深深一鞠躬，感謝市民一路相挺，侯提醒李四川未來責任重大，要更加努力做事。

「這個榮耀不是我個人的，是大家給我的信任、信託。」李四川說，琉球漁村子弟一步一腳印走到今天，有機會成為新北市長、為市民服務，一定會好好回報市民的信任。

李四川感謝侯友宜多年來為新北打下良好基礎，也感謝民眾黨主席黃國昌、前新北市長朱立倫、立法院長韓國瑜等一路相挺的戰友。他說，即日起會盤點新北建設和侯留下的市政工作，不會空轉。