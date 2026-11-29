守住新北 李四川感謝侯昌相挺、即日盤點市政工作
新北市長選舉由李四川以112萬555票勝出，他感謝多方支持並承諾盤點市政、延續建設，也向落敗的蘇巧慧表達未來合作期待。
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新北市長選舉由李四川以112萬555票勝出，他感謝多方支持並承諾盤點市政、延續建設，也向落敗的蘇巧慧表達未來合作期待。
新北市長選戰，藍綠雙雙衝破百萬票，國民黨李四川成功守住新北，他發表感言時透露，已與對手民進黨候選人蘇巧慧通電話，未來新北建設仍盼她在中央支持，政見只要對新北有利，他一定會採用。蘇巧慧難掩落寞說，結果不是大家最希望的，與預期有所差距，「我真的拚盡全力了」。
圖表／藍11綠10無黨籍1 台22縣縣市長完整名單、席次消長、三黨得票率變化
選舉結果，李四川以112萬555票、得票率51.21%勝出，蘇巧慧雖敗，得票也衝上105萬5630票、得票率48.25%，突破前總統蔡英文2010年代表民進黨參選新北市長紀錄。
李四川競選總部28日下午陸續有支持者集結，歡呼聲不斷。新北市長侯友宜陪李四川登台向支持者深深一鞠躬，感謝市民一路相挺，侯提醒李四川未來責任重大，要更加努力做事。
「這個榮耀不是我個人的，是大家給我的信任、信託。」李四川說，琉球漁村子弟一步一腳印走到今天，有機會成為新北市長、為市民服務，一定會好好回報市民的信任。
李四川感謝侯友宜多年來為新北打下良好基礎，也感謝民眾黨主席黃國昌、前新北市長朱立倫、立法院長韓國瑜等一路相挺的戰友。他說，即日起會盤點新北建設和侯留下的市政工作，不會空轉。
李四川以112萬555票、得票率51.21%勝出，成功守住新北市長位置；蘇巧慧則獲105萬5630票、得票率48.25%，雙方得票都突破百萬。 李四川表示即日起會盤點新北建設與侯友宜留下的市政工作，強調不會讓市政空轉，並會挑選對新北有利的政見優先採用，延續既有基礎。 他特別感謝侯友宜多年打下基礎，也感謝黃國昌、朱立倫、韓國瑜等戰友相挺，並說這份榮耀屬於市民信任，未來一定會努力回報。
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李四川以112萬555票、得票率51.21%勝出，成功守住新北市長位置；蘇巧慧則獲105萬5630票、得票率48.25%，雙方得票都突破百萬。
李四川表示即日起會盤點新北建設與侯友宜留下的市政工作，強調不會讓市政空轉，並會挑選對新北有利的政見優先採用，延續既有基礎。
他特別感謝侯友宜多年打下基礎，也感謝黃國昌、朱立倫、韓國瑜等戰友相挺，並說這份榮耀屬於市民信任，未來一定會努力回報。
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