民進黨台中市長候選人何欣純(中)在台中市長選舉中勝選，她28日晚間抵達競選總部發表勝選感言後，開心向支持者比愛心。(中央社)

台中市長選舉結果揭曉，民進黨 何欣純豪取77萬6000餘票，以逾五成得票率，擊敗國民黨江啟臣 的74萬餘票。何欣純一開始不被看好，卻上演驚天逆轉，既是乘上「洋流」，也因為親和力和貼近生活的政見勝出。

何欣純說，這場選戰改變了台灣選舉文化，用正面願景帶來希望。

何欣純去年10月就被提名參選台中市長，儘管有先攻優勢，今年初民調仍被江啟臣甩出超過20個百分點。

江啟臣今年3月底被提名參選時，採取「冷選舉」的戰略，希望以強大的基層動員能力來確保勝利；相反的，何陣營則主打「炒熱選情」，強調政治明星輔選和社群聯動。

今年9月「洋流」席捲台中，一口氣拉起知名度，江何民調差距進入個位數；等江啟臣發現選情丕變，想強化空戰與議題，已難追回印象分。

何欣純說，投票結果不是個人勝利，而是全體市民的勝利，所有希望改變台中、讓台中更好的市民共同寫下新歷史，大家應該為自己感到驕傲，這次共同改變台灣的選舉文化，用正面願景帶來光芒與希望；她也盼支持者為台北市長候選人沈伯洋打氣，做他的星星，台中永遠是沈第二個家。