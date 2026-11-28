台灣28日地方選舉結果出爐，台北市長蔣萬安以約8個百分點擊敗對手，成功連任；當晚蔣萬安（右）與夫人石舫亘（左）在台上感謝選民支持。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣地方選舉中，國民黨守住台北並保住北北基，但民進黨在台中等地回升，兩大政黨都在喜憂參半中迎向2028大選。

紐約時報 報導，台灣28日地方選舉結果出爐，國民黨 成功守住北北基，其中保住備受矚目的首都台北，有賴深入各街區的密集催票行動，成功動員基本盤。然而，民進黨候選人何欣純在國民黨原本執政的台中市爆冷勝出，民進黨拿下的執政縣市也較4年前增加1倍，顯示民進黨選情回升，而國民黨在前進2028年大選之際仍缺乏明確領軍人物。這次選舉結果對兩大政黨而言皆是喜憂參半。

紐時指，國民黨透過深入各街區的密集催票行動，成功動員歷來占台北市最大票源的支持者，助蔣萬安 以約8個百分點的差距擊敗民進黨台北市長候選人沈伯洋。官方開票結果顯示，蔣萬安以近54%得票率勝選，他也被廣泛視為國民黨未來可能推出的總統候選人。

沈伯洋向來直言批評中國，北京曾指他危害台海穩定，並對他祭出制裁及展開調查。

比利時智庫「國際危機組織」駐台北分析師楊晧暐（William Yang）表示，隨著沈伯洋落敗，北京「避開了最壞的情況」。他補充：「但我認為，如果北京夠聰明，仍應對民進黨這次選舉能夠較4年前大幅縮小差距感到警惕。北京也應警惕，在邁向2028年大選之際，國民黨仍缺乏明確的領軍人物。」

台灣每4年舉行一次地方選舉，選情主要取決於地方議題及候選人個人特質。民進黨在2022年地方選舉中僅拿下全台22個縣市中的5個，創下歷來最差紀錄，這次則拿下10個縣市，包括部分國民黨傳統票倉。

報導指，民進黨新北市長候選人蘇巧慧先前一度在民調中展現可望輕鬆勝選的優勢，最終卻敗下陣來。儘管如此，沈伯洋與蘇巧慧的得票表現均優於民進黨近幾次選舉的候選人。另一方面，民進黨台中市長候選人何欣純在台中市爆冷勝出，可能使即將卸任的國民黨籍台中市長盧秀燕角逐總統大位的企圖受到打擊。

國民黨已連續3次在總統大選中落敗，迫切希望重返中央執政。這次地方選舉也是台灣各政黨在2028年關鍵總統大選前的一次實力檢驗，屆時台灣與中國的關係很可能成為選戰的核心議題。

研究台灣政治的台灣大學副教授、美國學者南樂（Lev Nachman）表示，整體而言，「儘管落敗，這仍是民進黨市長候選人長久以來在雙北取得的最佳選舉表現。」他也指出，儘管國民黨在台中失利，「黨內許多人仍對成功阻止民進黨奪下北台灣最重要的政治版圖感到相當高興。」

紐時指，沈伯洋不太可能就此淡出政壇。他目前仍擔任立法委員，此次競選展現出超乎預期的動能，也為他在2028年總統大選前扮演重要政治角色奠定基礎，屆時賴清德總統可能尋求連任。