賴清德：選舉總有勝負 民主永遠是贏家
賴清德表示，九合一選戰落幕後應尊重民意，感謝選民參與民主，並勉勵當選與落選者持續為地方服務，同時強調中央將跨黨派支持地方治理。
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賴清德表示，九合一選戰落幕後應尊重民意，感謝選民參與民主，並勉勵當選與落選者持續為地方服務，同時強調中央將跨黨派支持地方治理。
九合一選戰落幕，身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，選舉已經圓滿結束，感謝透過國人的參與，持續深化台灣民主，雖然選舉總有勝負，但民主永遠是贏家，透過這場選舉，更深刻體會到，選舉結果正反映出國民最真實的心聲。
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賴清德指出，身為民進黨主席，要特別感謝台灣人民對民進黨提名候選人的支持與信任，這份大力的肯定，不只是民進黨前進的動力，更是無限的責任，期許所有民進黨的當選同志，務必珍惜人民的託付，秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，信守對選民的每一項承諾。在未來四年內，都能夠落實政見，不負所託。
賴清德說，大家渴望自己的聲音被聽見，希望城市可以更進步，每一天的日常都可以過得更順利、更平安；希望身邊的人、年輕的下一代，以及年長的家人，都能夠得到最好的照顧，獲得更好、更無憂無慮、自由自在的生活。
賴清德表示，正因為承載了這份期盼，在這次選舉中，看到豐富的公共政策討論，看到正面積極的訴求，用不斷的對話與相互理解，取代了負面選舉的相互攻擊。
賴清德指出，也要向這一次未能順利當選的候選人致意，一次選舉的結果，不代表公共服務的道路就此結束，期盼大家繼續保持對家鄉的熱忱，一起為台灣的未來繼續努力。
賴清德說，一切的政治治理是從地方展開，有好的地方政治，才會有好的國家治理，未來中央政府將持續扮演地方最堅定的夥伴，不分政黨、不分彼此，與各縣市政府團結合作，在建設、產業、交通與社福等各個面向全力支持，成為人民最真實的依靠。
他認為選舉雖有勝負，但民主永遠是贏家；這次投票也讓台灣民主更深化，且選舉結果已真實反映國民心聲，應以尊重民意為核心。 賴清德要求當選者珍惜人民託付，秉持「清廉、勤政、愛鄉土」精神，信守對選民承諾，並在未來4年內確實落實政見、不負所託。 賴清德表示，中央會扮演地方最堅定的夥伴，不分政黨、不分彼此，持續在建設、產業、交通與社福等面向提供支持，協助地方治理。
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他認為選舉雖有勝負，但民主永遠是贏家；這次投票也讓台灣民主更深化，且選舉結果已真實反映國民心聲，應以尊重民意為核心。
賴清德要求當選者珍惜人民託付，秉持「清廉、勤政、愛鄉土」精神，信守對選民承諾，並在未來4年內確實落實政見、不負所託。
賴清德表示，中央會扮演地方最堅定的夥伴，不分政黨、不分彼此，持續在建設、產業、交通與社福等面向提供支持，協助地方治理。
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