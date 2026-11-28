宜蘭縣長選舉變天，民進黨候選人林國漳翻轉藍天變綠地，不負使命拿下綠營的重要指標縣。(林國漳陣營提供)

AI摘要 文章摘要整理： 民進黨在賴清德強力加持下，推動政治素人林國漳參選宜蘭縣長，靠在地服務形象與綿密陸戰翻轉藍綠，成功拿下指標性的宜蘭縣。

宜蘭縣長選舉結果變天，8年後蘭陽平原綠地再現，政權由藍轉綠。賴清德 總統把宜蘭首列搶攻指標，親自欽點林國漳律師披掛上陣，也多次下鄉輔選，府院黨全力拉抬；林國漳雖是素人，但基本形象不錯，努力拚搏最終不負使命，替民進黨 扳回一座重要城池。

宜蘭縣長選舉人數約38萬人，人數雖不多，卻是民進黨攻城略地的必勝縣市，而國民黨 林姿妙任期8年屆滿，縣長換人做，確實也是奪回政權的好時機。林姿妙這屆任內因涉貪遭停職，由無黨籍副縣長林茂盛代理，他秉持行政中立，吳宗憲在這場選戰並沒有執政優勢。

出身律師的林國漳沒有從政經驗，原本也無意參選，經賴清德總統勸進後點頭披戰袍，但知名度不足是他最大罩門，民進黨提早布局，去年10月就把林國漳列入首波提名名單，街頭看板及綿密下鄉讓選民認識候選人，當時國民黨連縣長黨內民調初選及藍白合民調都還沒有辦。

林國漳在宜蘭擔任法服多年、在社區大學擔任老師，擁有不錯形象，這次跟著民進黨安排的選戰節奏走，勤跑基層全縣「237宜蘭蓋漳」，與民進黨五合一候選人走遍宜蘭各村里，逐漸打開知名度。

他強調，自己在地服務30年，要當一位全民縣長，把自己格局拉大，同時猛攻對手吳宗憲從台北來到宜蘭「空降」候選人，爭取宜蘭人認同挺在地。

就政治版圖來看，宜蘭綠大於藍，近20年來國民黨呂國華與林姿妙之所以能夠翻轉藍綠，在於兩人在地從政耕耘多年，透過綿密人脈打破政黨藩籬，選人不選黨，兩人除固守藍營票倉，也能成功爭取綠營支持者；但這次代表國民黨參選的吳宗憲立委到宜蘭兩年多，即便個人努力勤跑拚戰，受限基層紮根不深，很難跨越藍綠。

儘管林國漳空戰不如吳宗憲，但在賴清德總統全力加持輔選，激勵民進黨從上到下團結力拱縣長候選人，鞏固綠營基本盤與穩紮穩打的陸戰節奏，最終打贏這場選戰，把一位政治素人扶上縣長寶座，搶下具有指標意義的宜蘭縣。

宜蘭縣長選舉變天，民進黨候選人林國漳翻轉藍天變綠地，不負使命拿下綠營的重要指標縣。(聯合報系資料照)

宜蘭縣長選舉變天，民進黨候選人林國漳翻轉藍天變綠地，不負使命拿下綠營的重要指標縣。(聯合報系資料照)