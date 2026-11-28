國民黨李四川（中）成攻守住新北，藍營昨晚在板橋辦「守護新北，以民為天」選前之夜造勢晚會，兩位前後任新北市長朱立倫（右）與侯友宜（左）同台力挺。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 李四川靠工程專業、辯論翻盤與藍白整合，擊退蘇巧慧挑戰，守住新北並延續國民黨在雙北的執政優勢，也為2028藍白合作埋下觀察點。

新北市長選戰開票大勢底定，國民黨李四川 以破百萬票氣勢勝出，成功守住藍營執政21年重要版圖，民進黨挑戰新北政黨輪替再次受挫。這場選戰原本被視為綠營突破北台灣的重要機會，蘇巧慧布局900多天，結合府院黨輔選及洋流跨縣市效應力拚翻轉；但李四川憑藉工程專業、三都行政歷練及市政延續訴求，加上辯論會後翻轉形象，也獲侯友宜 全力助攻，搭配藍白整合與國民黨強大地方組織動員，最終守住新北。

李四川接棒成功，關鍵不只是藍營基本盤歸隊，更在於他成功將選戰從年齡與形象攻防，轉化為行政經驗、政策牛肉及政治信任的競爭。選戰初期被貼上「年紀大」、「言拙」標籤，政敵猛攻他胞弟、房產等議題，加上媒體包圍，讓李四川一度處於挨打狀態。

11月13日公辦政見辯論會上，李四川以直球對決態度改變外界印象；白營在關鍵時刻整合支持力量，加上「曠世智能案」引發的議題攻防，讓選戰焦點從城市建設延伸至公平正義與執政信任。透過侯友宜、蔣萬安及韓國瑜等藍營天王助講拉抬，形成從地方組織到政治明星的聯合作戰，讓選戰聲量轉化為基層動員。

藍營選戰核心幕僚分析，侯友宜出任競總主任操盤組織、里長系統，也吸納淺綠票源，李四川另一半蔡碧雲投入陸戰後，催出婦女及家庭票，選戰後期打出「奶昔大哥」的趣味牌，也贏得一些年輕票的好感度。選情逆轉的關鍵點在11月13日政見發表會，突破媒體包圍，讓更多人看到川伯是貨真價實的市政控。

「雙北藍防也是重要防線！」該名選戰人士說，北市推出松機等大議題，讓雙北回到聯合作戰，拉回話語權也是重要戰略，此戰役雖然是川伯人生首戰，但他一路非常努力、認真，也展現絕佳抗壓性。

地方分析，蘇巧慧雖然選情一度被看好，但蘇巧慧胞妹涉及曠世智能等投資爭議，讓選民產生剝奪感，藍白猛攻曠世智能爭議，質疑「賺是蘇家的、賠是國家的」，讓蘇巧慧因此流失一些中間票。

對國民黨而言，守住新北的政治意義尤其重大。新北不僅是全台人口最多的城市，也是北台灣重要的選票腹地。李四川接棒成功，代表國民黨地方執政版圖得以延續，也讓侯友宜任內累積的市政成績有機會延伸。加上蔣萬安持續執政台北，雙北藍營形成完整的治理連線，未來在交通建設、產業發展及區域治理上的合作，將成為藍營經營北台灣的重要政治基礎。

更值得觀察的是，這次新北選戰驗證藍白合作具有實際的選舉效益。民眾黨在新北市長這一局支持李四川，避免在野票源分散，也透過議題攻防提供助力。這套合作模式能否延伸至2028年總統大選，將是選後藍白兩黨必須面對的政治考驗。對民眾黨而言，如何在合作中保有自身主體性與政治談判空間；對國民黨而言，如何整合在野力量、避免重演選票分裂，都是下一階段布局的關鍵。

李四川守住新北，國民黨維持雙北執政優勢，也讓藍白合作完成一次地方選戰的實戰經驗。地方勝選不等於全國勝選，藍白能否從選舉結盟走向政治互信，仍是2028年總統大選前必須跨越的關卡。新北這一役，國民黨守住的不只是一座城市，更是北台灣政治版圖的關鍵支點；2028年的藍綠白競逐，隨著這場選戰落幕，提前進入布局階段。