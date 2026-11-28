台北市長蔣萬安（中）連任成功，晚間到競選總部外向群眾表達感謝。(記者林澔一/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 開票領先後，蔣萬安接獲沈伯洋致電致意，並承諾會採納對方的市政建議；他在勝選感言中強調尊重對手、感謝市民，並將持續推動台北市政。

北市長選舉開票，台北市長蔣萬安 票數一路持續穩定領先對手沈伯洋 ，據了解，沈伯洋晚間7時30分抵達沈陣營總部前，有致電台北市長蔣萬安，沈電話中表示，等會他就會上台講這次的選舉結果，也有提到這陣子有一些不錯的市政建議，會再跟蔣萬安分享。蔣萬安也在電話中跟沈伯洋表達，好的市政建議，北市府都會採用，「為台北市大家一起加油！」

蔣萬安競選總部今晚現場氣氛相當嗨，支持者全程緊盯開票狀況，因蔣萬安票數一路穩定領先，到晚間7時過後，票數有逐漸拉開，現場除了歡呼聲，蔣萬安凍蒜聲也不斷。

【中央社】

台北市長蔣萬安28日發表勝選感言時表示，選舉已經結束，明天太陽升起時，台北只有一個共同目標，就是繼續大步向前。他承諾，對手及其團隊在選戰期間提出的寶貴建議，他會好好研究、認真思考，只要對台北市好、對市民有利，都願意全力落實，「海納百川」。

蔣萬安表示，稍早「可敬的對手」沈伯洋已致電恭賀，他也向沈伯洋及其競選團隊致上誠摯敬意，表示雙方支持者展現的熱情與理念，讓這場選戰非常具有張力與討論度，「我們一起完成了一場民主盛宴」。

蔣萬安也特別感謝沒有投票給他的市民，指每一張反對票、每一份猶豫，都是對他與團隊最直接的鞭策與督促，「我聽到了你們的聲音」。他表示，團隊會以最謙卑的心深自檢討，未來四年一定加倍努力，做得更好、更細膩，爭取大家認同。

對於選戰過程，蔣萬安特別感謝擔任競選總部主任委員的盧秀燕市長，表示她在最關鍵的時候義不容辭接下重擔，穩定軍心、凝聚士氣，「這一場勝利的果實之所以甜美，因為得來確實不易」。他也感謝民眾黨柯文哲市長、黃國昌主席及民眾黨戰友在最需要時「拔刀相助」，未來不論在市政或議會，都會基於共同理念繼續向前。

蔣萬安說，台北市民用選票肯定市府團隊四年來的施政，也確定了「理性、務實、中道」路線的價值，並告訴團隊台北市沉默的大眾渴望的是安居樂業、務實解決問題，而不是政治的紛擾與喧囂。

蔣萬安也恭喜「最親密、最堅實的戰友」李四川高票當選，指過去兩人在台北市並肩作戰，未來台北、新北不只是鄰居，更是命運共同體，將繼續攜手為市民創造更大福祉。

蔣萬安強調，勝選不是終點，而是更大責任的開始，團隊會加倍努力，絕對不負市民託付，明天開始市府團隊就會繼續上工、打拚。他最後也感謝太太石舫亘，以及堅守崗位的選務人員、警察、志工與市府公務同仁，讓選務平和順利完成。

蔣萬安競選總部今晚現場氣氛相當嗨，支持者全程緊盯開票狀況，現場除了歡呼聲，蔣萬安凍蒜聲也不斷，蔣萬安預計將在晚間7時55分，抵達總部會場發表談話。(記者林澔一/攝影)

蔣萬安競選總部今晚現場氣氛相當嗨，支持者全程緊盯開票狀況，現場除了歡呼聲，蔣萬安凍蒜聲也不斷，蔣萬安預計將在晚間7時55分，抵達總部會場發表談話。(記者曾原信／攝影)