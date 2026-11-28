國民黨基隆市長謝國樑尋求連任成功，繼2年前挺過罷免案後再連任成功。(記者游明煌／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 謝國樑在藍白合與基層動員加持下守住基隆市長連任，童子瑋雖以中央資源與福利政見強攻，仍因轉化不足與財務疑慮惜敗。

國民黨基隆市長謝國樑尋求連任成功，繼2年前挺過罷免 案後，面對民進黨 「總統級」人選童子瑋及洋流效益艱難考驗，一度陷苦戰拉鋸。勝選關鍵穩住藍白基本盤及長者票倉，強打室內兒童樂園等十二大建設政績有感，打出「反罷免」模式激發藍營危機意識；民進黨童子瑋提出多項長者到幼兒福利政見，猛打中央牌失效，氣勢高仍功虧一簣，但首戰只差4千票，不算輸，未來仍是明日之星。

51歲謝國樑4年前拿下9萬6千多票、得票率52%，大贏民進黨蔡適應2萬5千多票，終結林右昌8年執政，2年前罷免案的期中考，不同意票多出1萬6千多票獲勝，連任之路再保住藍營基本盤，強打藍白合奏效。

這次謝國樑戰得驚險萬分，強打藍白合作執政4年成績，童子瑋標榜不分黨派，頻挖藍營票倉，還有白營謝立功倒戈，也拉攏親民黨主席支持，加上民進黨強打洋流，把最後關頭謝國樑全力陸單衝刺，催出「沈默螺旋」票，藍營激發危機意識，形成藍綠對決有利態勢。

選戰打到最後進入巷戰的肉搏戰，深諳各里各戶的里長成為最有利幫手，非常搶手。童子瑋各後援會成立時，里長紛站出來力挺，謝陣營動員透過民政、里鄰系統及執政優勢化解。157位里高達131位站回到謝國樑這一邊，穩住基層。

謝國樑以「反罷免」模式操作選戰成功，黨內大咖韓國瑜等先後力挺，每天市場拜票，強打「謝國樑十二建設」及「三項交通指標全國第一」，以政績駁斥對手猛攻施政無能，針對免費電動機車也允財政許可將復發，讓中間選民流失有限。

基隆65歲以上長者8萬多人，童子瑋雖率先喊出重陽敬老金及三節敬老禮金都加倍，但謝國樑馬上推出「長樂六五專案」，今年中秋節前首發，並允連任都加倍，1年經費17億，成功化解保住老人票，也彌補中間選票的流失。

「小愛爸爸」挺過罷免案及東岸商場被控強盜爭議風波，反成激勵， 藍白執政有成，平常心面對「總統級」支持的童子瑋。29歲選上立委是曾被封「國會金童」，如今打敗「議會金童」童子瑋，粉碎綠收復失土的厚望，也擋下洋流效益擴散到基隆。

童子瑋猛打中央牌，且有雙總統加持，但此次市長與議員採分開競選，雖有中央光環但各區綠基層實力沒有轉化為市長選票，成為一大致命傷，加上提出長者到幼兒的各項福利等，卻沒有財政負擔規畫，說服力不足。

國民黨基隆市長謝國樑尋求連任成功，繼2年前挺過罷免案後再連任成功。(記者游明煌／攝影)