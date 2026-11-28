台選舉快評／挺過政治風暴與綠營夾擊 高虹安成功連任竹市長
高虹安在官司與政治風暴中仍成功連任新竹市長，民進黨靠外溢造勢與看板戰術未能翻盤，民眾黨則守住關鍵地方執政版圖。
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高虹安在官司與政治風暴中仍成功連任新竹市長，民進黨靠外溢造勢與看板戰術未能翻盤，民眾黨則守住關鍵地方執政版圖。
新竹市長選戰落幕，現任市長高虹安成功突圍連任。高虹安因官司纏身停職長達一年半，更歷經大罷免風波的嚴峻考驗；即便任內的施政內容與行政效率多次遭競爭對手猛烈質疑，最終，新竹市民仍透過選票做出決定，選擇讓她繼續執政。
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這場勝利不僅代表高虹安挺過從政以來最大的司法與政治風暴，選民更期待這一次能讓她不受干擾地好好做完一次完整的四年任期。
高虹安的從政軌跡在非傳統政治人物中極具代表性。她從民眾黨不分區立委起步，憑藉對科技產業議題的精準掌握，以及高強度的社群媒體操作，在短時間內迅速積累全國性聲量。
2022年新竹市長選舉，她成功打破藍綠兩大陣營長期主導的地方政治板塊，為民眾黨奪下第一席地方首長，這座具有指標意義的「科技之都」，也成為白營向外擴張的重要灘頭堡。
面對欲連任的高虹安，民進黨候選人莊競程積極應戰，綠營選戰後期寄託台北市長候選人沈伯洋「洋流」外溢效應，在重要交通路口也換上碩大的合體選舉看板，試圖複製當年「韓流」席捲全台的氣勢。
然而，政治風潮的複製終究有極限，外部的「洋流」雖然聲勢浩大，卻始終無法扭轉新竹市民對民進黨過去執政的刻板印象，尤其是新竹棒球場工程瑕疵導致球員受傷的痛點，至今仍深植人心；加上賴清德總統選前黃金周替莊競程造勢時又舊事重提，反再次喚起選民的負面記憶。
政治上的信任與好印象要建立極為困難，但要讓選民心寒，往往只是一瞬間的事。要真正打動人心，必須提出具說服力且感動人的城市願景，單靠外溢的「洋流」吹進竹市，終究只能感動部分族群，難以撼動整體選情。
另一方面，無黨參選的何志勇高喊自己是正藍軍，選戰末期積極操作「棄保」效應，試圖整合非綠選票集中突圍。但缺乏大型政黨奧援與組織資源的硬傷始終難以克服，在基層動員與空戰聲量雙雙受限的情況下，棄保策略最終未能發酵，選票並未出現大規模板塊移動。
新竹地方政壇表示，對民眾黨而言，縱使高虹安目前仍是無黨籍，政治光譜仍偏向白營，其連任仍具有無可取代的戰略意義。在經歷官司風波與政黨支持度起伏的震盪期後，竹市的這場勝仗，無疑替民眾黨穩住最關鍵的地方執政陣地，不僅延續了第三勢力的地方治理香火，更為民眾黨未來的全台布局保留了寶貴的發展生機。
她在官司纏身、停職長達1年半，且歷經大罷免風波與外界質疑的情況下仍贏得選舉，顯示選民最後仍願意讓她繼續執政。 綠營後期寄望外溢效應帶動選情，並在重要路口換上大型合體看板、加強造勢，試圖複製過去強勢政治風潮，但未能改變整體結果。 他雖自稱正藍軍並試圖整合非綠選票，但缺乏大型政黨的組織與資源支援，基層動員和空戰聲量都受限，難以促成大規模票源移轉。
精華 FAQ
她在官司纏身、停職長達1年半，且歷經大罷免風波與外界質疑的情況下仍贏得選舉，顯示選民最後仍願意讓她繼續執政。
綠營後期寄望外溢效應帶動選情，並在重要路口換上大型合體看板、加強造勢，試圖複製過去強勢政治風潮，但未能改變整體結果。
他雖自稱正藍軍並試圖整合非綠選票，但缺乏大型政黨的組織與資源支援，基層動員和空戰聲量都受限，難以促成大規模票源移轉。
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