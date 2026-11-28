民進黨新北市長候選人蘇巧慧晚上的開票之夜晚會現場，傳來沈伯洋在台北總部透過電視轉播敗選演說安慰小水滴的感言，也感動了等待支持蘇巧慧的民眾，潸然淚下。 (記者黃義書／攝影 ) 黃義書

九合一大選持續開票中，民進黨 台北市長候選人沈伯洋 挑戰爭取連任台北市長蔣萬安，更帶起「洋流」旋風席捲全台，不過今天下午4時一開票，沈票數持續落後蔣，沈伯洋與妻子、團隊晚間7時26分抵達舞台後台，隨後上台宣布敗選，台下不少支持者聽到敗選，忍不住哭泣，場面低落。

中選會現階段開票已過半，截至晚間19時41分，不前蔣萬安持續以58萬2098票領先沈伯洋49萬3120票，沈伯洋競總前聚集不少小水滴支持者，看到票數落後，數神情嚴肅，緊盯開票狀況，也由有支持者眼眶泛紅，不過支持者高喊「逆轉勝」、「沈伯洋加油」等打氣，希望奇蹟出現，而台上主持人吳思瑤主持也忍不住哽咽，難掩失落之情。

沈伯洋約7時45分與議員小雞等人上來，沈伯洋表示，他謝謝每一位支持他的市民朋友，也謝謝沒有投給他市民朋友願意聽他把政策講完，也謝謝議員小雞喊話當選議員繼續監督市政為台北一起努力，更謝謝團隊工作人員及洋流艦隊船員陪他掃市場，也謝謝的老婆曾心慧、女兒小麻糬陪伴他走這一條路。

沈伯洋也呼籲，現階段最容易被見縫插針的時候，票有沒有問題、開票程序有沒問題，但請大家相信台灣民主、開票程序，當大家看到這些訊息，不要轉傳，「民意永遠是對的」這句話贏的時候要講輸的時候更要講。這場選舉責任在他一人身上不要去檢討任何人，今天不管誰勝選都是台北、民主的勝利。

沈伯洋也感謝支持者這幾個月追隨，有很多朋友為追洋流有些劇都沒有追，該打的電動也都沒有打，漏掉的劇回去追一追，漫畫、書也可以回去追一追，「GTA6可以跟我一樣可以打開。」可以把手邊想要做的事情把它完成，若網路上有一些惡意、挑釁，就先把手機、網路停一天兩天，讓自己心靈沉澱。

沈伯洋也說，洋流在台北可能已是數十年，甚至在台灣數百年，在不同的時代會被賦予不同的名稱，但洋流會繼續，就歷史、民主累積過程一樣有短暫的成功跟失敗。但承載的勇敢、台灣精神，永遠不會衰敗，請大家還是一樣，對孤單、弱勢、苦痛、流淚、悲苦、找不到呼吸空間的人伸出援手，他會成為各位的靠山也會繼續做這些事情。

沈伯洋表示，他提出很多的政策，還有各位的建言幾十萬筆資料，剛剛也和蔣萬安說會彙整給他，這個對市民、城市都會有幫助，而台北研究院他還是會繼續做，也謝謝所有人陪他走過溫暖旅程，看我都已經四十幾歲了，還在中年轉職，但是竟然在四十幾歲的時候，認識了那麼大一群的好朋友，這是很不簡單的事」。

九合一選舉28日晚間持續開票，民進黨台北市長候選人沈伯洋開票之夜現場，有支持者頭戴競選帽、臉上貼著「洋流」貼紙，面對落後情形忍不住落淚。(中央社) 中央通訊社

民進黨新北市長候選人蘇巧慧晚上的開票之夜晚會現場，傳來沈伯洋在台北總部透過電視轉播敗選演說安慰小水滴的感言民眾拉起「時代看顧正義的人」布條。(記者黃義書／攝影 ) 黃義書