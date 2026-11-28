中廣前董事長趙少康今晚透露，2018年時任國民黨主席吳敦義原欲提名台中市長候選人江啟臣，但台中市長盧秀燕來找他，請託吳敦義協調辦初選，使江晚了8年才選，而對手操作「留江續任立法院副院長，避免不受歡迎者接任」的策略奏效。(截自中廣新聞網YouTube直播)

AI摘要 文章摘要整理： 趙少康分析台中選情時指出，江啟臣原本被看好卻暫時落後，主因包括2018年初選延宕與對手讓其留任副院長的操作奏效。

國民黨台中市長候選人江啟臣 開票暫時落後民進黨台中市長候選人何欣純，中廣前董事長趙少康 今晚透露，2018年時任國民黨主席吳敦義 原想提名江啟臣，結果江啟臣初選輸給台中市長盧秀燕晚了8年才選，而且對手操作「留江啟臣續任立法院副院長，避免不受歡迎者接任」的策略奏效。

九合一選舉開票進行中，趙少康在中廣選情之夜特別節目上表示，台中很意外，因為根據之前民調好像都是江啟臣贏，何欣純好像也沒有什麼特別表現，他有時也不知道怎麼講江啟臣這個人。他認為，上一次江啟臣就應該當選了。

趙少康還原，2018年時吳敦義曾想提名江啟臣參選台中市長，結果盧秀燕找吳敦義，期盼吳敦義辦初選，還拜託了跟吳敦義較熟的人說服黨中央辦初選。

趙少康表示，吳敦義當時可能也認為即使辦初選，也會是江啟臣出線，結果盧秀燕贏了初選，江啟臣很有風度立刻支持盧秀燕。盧秀燕上任台中市長8年且做得不錯，江啟臣再出來其實已晚了8年。

趙少康說，江啟臣頂著立法院副院長這樣的光環，真的沒想到。當然對手的策略也很厲害，就是稱「讓江啟臣留在立法院繼續做副院長，否則就變成其他人要來了」，對手很厲害，知道大家不喜歡「那個人」，如果江啟臣當選台中市長，辭職立法院副院長後就是那個人當選了。趙認為這策略是有效的。

趙少康也說，洋流可能不只在中部影響，在南部可能也有影響。