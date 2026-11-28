南投縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝晚間六點半上台，宣布連任成功。(記者江良誠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 南投縣長選舉中，國民黨許淑華一路領先，票數突破9萬後自行宣布當選；民進黨温世政雖獲賴清德等人力挺，仍未能翻盤。

南投縣長選舉開票持續由國民黨 候選人許淑華大幅領先民進黨 候選人温世政，晚間6點半，許淑華得票突破9萬票，領先差距持續擴大。許淑華隨後與國民黨草屯鎮長候選人自行宣布當選，支持者高喊「許淑華凍蒜」、「國民黨加油」，現場氣氛沸騰，許淑華深深一鞠躬，感謝鄉親支持，承諾繼續推動施政藍圖，不辜負民眾託付。

南投縣選委會估計今天投票率超過7成，縣長選舉選舉人數為40萬204人。開票過程中，許淑華一路保持領先，得票突破9萬票後，雙方差距進一步拉大，就連温世政的老家草屯鎮也未能取得明顯優勢，選情逐漸失去懸念，符合藍營選前預期。

選戰最後一周，民進黨傾全力搶攻南投，總統賴清德 、行政院長卓榮泰密集替温世政站台，賴清德甚至公開砲轟國民黨現任、前任縣長執政不力，呼籲南投鄉親給民進黨及温世政執政機會，希望藉由中央執政資源與重量級政治人物加持，扭轉選情。

不過，温世政雖有綠營大咖輪番助陣，仍難以突破地方政治結構。相較之下，許淑華長期深耕南投，累積多年地方人脈與政治實力，加上施政成績及國民黨地方組織動員，展現明顯優勢。這場選戰也反映出，中央級政治人物密集輔選，未必能撼動地方長期經營所累積的基本盤。

南投縣長許淑華、草屯鎮長簡賜勝晚間六點半上台，宣布連任成功。(記者江良誠／攝影)