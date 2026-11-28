從金門首位女性立委到首位女性縣長，陳玉珍為金門政治史寫下新頁。(聯合報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 陳玉珍在金門七搶一選戰中以高票當選首位女性縣長，靠國民黨基本盤、宗親支持與長期基層經營勝出，後續施政表現將受檢驗。

金門縣長選戰開票過程國民黨 陳玉珍一路保持領先，拿下約2萬2000票，得票率超過65%，稍早自行宣布當選。從金門首位女性立委到首位女性縣長，陳玉珍為金門政治史寫下新頁。

為何能在7人競逐中脫穎而出？地方人士分析，除了國民黨基本盤與陳姓宗親網絡雙重加持，更重要的是多年勤跑基層、累積服務口碑，加上對手的知名度與政治歷練難以與她相比，選情從一開始就呈現明顯差距。

金門選舉向來受到政黨與宗親兩股力量牽動，陳玉珍獲國民黨提名，掌握泛藍基本盤，陳姓又是金門第一大姓，她出身陳家，獲陳氏宗親會支持，兩股力量相互疊加，無論組織動員或基層固票，都具備一定優勢。地方人士認為，政黨與宗親網絡的結合，形成其他候選人難以跨越的競爭門檻。

不過，光靠組織票仍不足以解釋她的高得票率，53歲的陳玉珍出身政治世家，父親陳水木曾任縣議會議長，她民國88年返鄉擔任父親助理，之後歷任縣議員，108年以無黨籍身分參加立委補選，成為金門首位女性立委，從地方議會一路走進中央，長年累積地方服務經驗及政治能見度。

不少金門人認為，陳玉珍最讓人有感的形象是「肯衝、肯做、夠骨力」，她在立法院問政風格鮮明，常看到她為爭取法案與綠委對抗，分毫不讓，被外界稱為「金門女戰神」，她多年來頻繁往返台金，有時一天內多次搭機，每月搭機往返20至60次，朋友笑稱是把飛機當計程車。鄉親看在眼裡，除了佩服她的拚勁，也不免心疼她四處奔波。有人直言，選舉時人人都會開支票，但平日有沒有為地方爭取資源、是否找得到人，才是最實在口碑。

相較於陳玉珍的高知名度與地方經營，其他候選人的競爭條件各有局限，選戰初期，外界一度關注現任縣長陳福海是否力挺副手李文良，但陳福海的兒子也投入縣議員選舉，加上陳氏宗親整合等因素，對李文良的輔選態度保留。此外，李文良雖是金門女婿，卻非在地出身，部分選民對其地方認同仍有不同看法。選戰後期，張國威、張火木等人相繼表態支持李文良，試圖促成棄保，仍難以扭轉多名候選人分散選票局面。

陳玉珍有立委身分及全國知名度，她強調，多年來在中央替金門爭取權益，從政過程雖歷經各種攻防，仍堅持「有魄力、很果決」，以「唯有經過萬箭穿心 ，方能練就金剛不壞」形容政治歷程。她也說，每次回到金門受到鄉親鼓勵，就像重新充電，鄉親始終是她最大力量。

這場勝選還有另一層意義，金門首度由女性出任縣長，不少人期待「換女生做看看」，期待女性不只在選舉中取得突破，也能在縣府決策及公共事務中有更多發揮空間。

地方人士形容，陳玉珍此次雖然面對6人夾擊，幾乎「拔劍四顧無敵手」，宛如「一個人的武林」，然而，選舉的高票勝利只是起點，從立委轉任縣長，角色也從替地方爭取資源，轉為直接承擔地方治理責任，如何把個人服務口碑轉化為縣府施政效能，讓首位女性縣長的象徵意義成為金門發展的新契機，才是她勝選後真正的考驗。

從金門首位女性立委到首位女性縣長，陳玉珍為金門政治史寫下新頁。(聯合報系資料照)