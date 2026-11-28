2026年九合一選舉下午4時展開開票。根據《TVBS新聞網》即時開票統計，雖然北台灣領先，但台中市長候選人江啟臣一路遭到民進黨對手何欣純壓制，雙方差距一度拉開至2萬票以上，讓位於八德路的國民黨中央黨部氣氛顯得低迷。(記者杜建重／攝影 )

AI摘要 文章摘要整理： 開票初期國民黨雖守住北部與部分離島版圖，但台中、彰化及宜蘭等中台灣與東部戰區接連告急，讓黨中央對整體選情轉趨凝重。

2026年九合一選舉下午4時展開開票，歷經一個半小時激戰，國民黨 全台選情呈現「北穩、中告急」態勢。根據《TVBS新聞網》即時開票統計，國民黨雖在台北市、新北市、桃園市及基隆市等北部版圖暫居領先，但中台灣指標戰區卻接連亮起紅燈；其中台中市長候選人江啟臣 一路遭到民進黨 對手何欣純壓制，雙方差距一度拉開至2萬票以上，連帶讓位於八德路的國民黨中央黨部氣氛顯得相當低迷。

選前被藍營視為具備高度勝算的台中市，今日下午4時開票後便陷入苦戰。據《TVBS新聞網》截至下午5時30分許的最新計票數據顯示，民進黨台中市長候選人何欣純得票數已率先突破33萬票大關，國民黨候選人江啟臣則以31萬餘票緊咬在後，兩人差距約2萬多票。

從下午4時30分何欣純以8.2萬票微幅領先江啟臣的7.7萬票開始，江啟臣陣營雖在多個行政區急起直追，得票數卻始終無法有效反超。隨著開票時間推進，何欣純南屯區競選總部陸續湧入大批支持者搖旗吶喊，反觀江啟臣競總與藍營支持者則顯得相當憂心，緊盯螢幕不敢大意。

中台灣與宜蘭防線吃緊 成藍營開票夜最大隱憂，除了台中市可能面臨「綠地再現」的嚴峻考驗，國民黨在其他關鍵搖擺縣市的表現同樣不如預期。

根據《TVBS新聞網》即時開票資訊，在「搖擺大縣」彰化縣，民進黨候選人陳素月得票數持續壓制國民黨候選人魏平政，目前已突破8萬票關卡並保持領先；而在東台灣的宜蘭縣，民進黨候選人林國漳得票同樣暫時領先藍營對手，讓宜蘭與彰化雙雙陷入落後苦戰。

相較於中台灣與宜蘭的膠著戰況，國民黨在北台灣與離島則展現穩固基本盤。根據《TVBS新聞網》統計，台北市蔣萬安已突破26萬票，拉開與民進黨沈伯洋約4萬票的差距；新北市李四川率先衝破40萬票大關，穩定領先蘇巧慧；桃園市張善政與基隆市謝國樑也分別領先對手黃世杰與童子瑋，花蓮縣與金門縣（陳玉珍已自行宣布當選）亦順利守住藍營版圖。

儘管北北基桃與花蓮暫時守成，但由於選前備受看好的台中市長選情意外陷入落後，加上彰化、宜蘭遲遲未能超車，國民黨中央黨部的氣氛並未因北部領先而顯得歡騰，反而瀰漫著一股低迷與凝重。現場黨務人員與支持者神情嚴肅，緊盯電視牆上不斷跳動的台中票數，期盼隨著後續開票進度推進，中台灣選情能出現逆轉契機。

2026年九合一選舉下午4時展開開票，依《TVBS新聞網》即時開票統計，中台灣與宜蘭防線吃緊，成藍營開票夜最大隱憂。(記者杜建重／攝影 )