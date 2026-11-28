登記日當天，桃園市桃園區議員候選人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋與同區綠營人選黃瓊慧合影留念，互道加油。（記者陳俊智／桃園報導）

AI摘要 文章摘要整理： 桃園市議員選舉開票中，改名16字、常穿古裝的無黨籍候選人王妃暫時領先，因特殊造型與話題性成為焦點。

2026桃園市議員選舉，無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」在桃園區五中活動中心的投開票所票數暫時領先，票數超越藍綠高聲量的議員詹江村與黃瓊慧，甚至超過本屆第一高票凌濤，目前開票還在持續。

桃園區五中活動中心設有多投開票所，今天下午同時開市長及市議員選票，選務人員各自唱名，素人參政的王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋因名字有16個字，選務人員以簡稱「王妃」取代，目前票數超過在各投開票所多超過百票，計票用到第二張紙。

台灣娛樂平台JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」參選桃園區市議員。她常以一身古裝扮相現身，受訪說自己穿越到現在是要修正世襲制，參選不募款，至於是否是針對另名參選人佀廣洋而來，她賣關子「未來會在粉絲專頁說明。」

曾找實況主顏翎熹改名參選嘉義市議員成功當選的網紅「小商人」，先前找來JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7參戰桃園市議員，並改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」登記參選。

「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」受訪時表示，感謝「小商人」邀請參選，自己的身分除了是議員參選人之外，目前也是寵物店老闆娘，強調此次參選不會募款、不會成立政治獻金專戶，因她始終認為台灣選舉成本一直來都很高，是政治圈的病源，未來將把選舉補助款餘額捐給流浪動物團體。

被問到為何改這16個字？是否有針對另名參選人佀廣洋？王女僅說，人生就像一部電視劇，改名如同開啟新篇章，邀請市民一起來看短劇。

王女解釋一身古裝扮相，說明自己是「穿越來的」，表示「自己名字後面三個字那位（指佀廣洋）是大禹後代，而自己姓王，是堯帝的女兒，過往歷史堯禪讓傳給舜、舜傳給大禹，但大禹卻搞世襲，因此自己穿越過來，要修正世襲制。

王女也提及，名字內的「天崩開局」是AI短劇的元素，透露自己原生家庭並沒有那麼好，小時候出身是低收入戶，面臨天崩開局的局勢，但一路創業走到這裡；面對選戰，自己會保持平常心。

桃園「王妃」一改昔日古裝形象，今以時下黑衣長裙現身投票。（民眾提供）

無黨籍桃園市議員候選人「王妃」先前在公辦電視政見發表會上，諷刺有候選人從小到大都是媽媽幫忙擦屁股，建議競選小物可改發尿布。（記者朱冠諭／翻攝）

桃園議員選舉，素人「王妃」開票暫時衝高領先。（記者陳俊智／攝影）