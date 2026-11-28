桃園議員爆黑馬？「王妃」開票衝高領先 總是一身古裝她是誰？
桃園市議員選舉開票中，改名16字、常穿古裝的無黨籍候選人王妃暫時領先，因特殊造型與話題性成為焦點。
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桃園市議員選舉開票中，改名16字、常穿古裝的無黨籍候選人王妃暫時領先，因特殊造型與話題性成為焦點。
2026桃園市議員選舉，無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」在桃園區五中活動中心的投開票所票數暫時領先，票數超越藍綠高聲量的議員詹江村與黃瓊慧，甚至超過本屆第一高票凌濤，目前開票還在持續。
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桃園區五中活動中心設有多投開票所，今天下午同時開市長及市議員選票，選務人員各自唱名，素人參政的王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋因名字有16個字，選務人員以簡稱「王妃」取代，目前票數超過在各投開票所多超過百票，計票用到第二張紙。
台灣娛樂平台JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」參選桃園區市議員。她常以一身古裝扮相現身，受訪說自己穿越到現在是要修正世襲制，參選不募款，至於是否是針對另名參選人佀廣洋而來，她賣關子「未來會在粉絲專頁說明。」
曾找實況主顏翎熹改名參選嘉義市議員成功當選的網紅「小商人」，先前找來JKF女郎、網紅寵物美容師Angela寶7參戰桃園市議員，並改名16字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」登記參選。
「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」受訪時表示，感謝「小商人」邀請參選，自己的身分除了是議員參選人之外，目前也是寵物店老闆娘，強調此次參選不會募款、不會成立政治獻金專戶，因她始終認為台灣選舉成本一直來都很高，是政治圈的病源，未來將把選舉補助款餘額捐給流浪動物團體。
被問到為何改這16個字？是否有針對另名參選人佀廣洋？王女僅說，人生就像一部電視劇，改名如同開啟新篇章，邀請市民一起來看短劇。
王女解釋一身古裝扮相，說明自己是「穿越來的」，表示「自己名字後面三個字那位（指佀廣洋）是大禹後代，而自己姓王，是堯帝的女兒，過往歷史堯禪讓傳給舜、舜傳給大禹，但大禹卻搞世襲，因此自己穿越過來，要修正世襲制。
王女也提及，名字內的「天崩開局」是AI短劇的元素，透露自己原生家庭並沒有那麼好，小時候出身是低收入戶，面臨天崩開局的局勢，但一路創業走到這裡；面對選戰，自己會保持平常心。
在桃園區五中活動中心的投開票所中，無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」暫時領先，票數甚至超過多位知名藍綠候選人，成為開票焦點。 她不僅名字長達16個字，還經常以一身古裝亮相，並自稱是「穿越來的」來修正世襲制，這種強烈的戲劇化風格讓她在選戰中獲得極高話題性。 王妃表示自己不會募款，也不會成立政治獻金專戶，認為高選舉成本是政治病源，若有選舉補助款餘額，將捐給流浪動物團體，並以平常心面對選戰。
精華 FAQ
在桃園區五中活動中心的投開票所中，無黨籍候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」暫時領先，票數甚至超過多位知名藍綠候選人，成為開票焦點。
她不僅名字長達16個字，還經常以一身古裝亮相，並自稱是「穿越來的」來修正世襲制，這種強烈的戲劇化風格讓她在選戰中獲得極高話題性。
王妃表示自己不會募款，也不會成立政治獻金專戶，認為高選舉成本是政治病源，若有選舉補助款餘額，將捐給流浪動物團體，並以平常心面對選戰。
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