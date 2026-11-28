台糖前董事長吳乃仁。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 吳乃仁欠台糖逾1.7億元多年未清，台糖卻在協商與管收之間反覆拖延，僅追回少量款項，引發外界質疑是否消極放水。

台糖前董事長吳乃仁欠台糖逾1.7億元（台幣，下同）至今超過6年，欠債不還已令人咋舌，最令人難以理解、無法接受的是，台糖竟然也陪著他慢慢等。從法院裁定管收到台糖撤回管收聲請，再到雙方多次協商卻沒有具體結果，說好的還款計畫一拖再拖，台糖一再擺爛，是否根本沒有決心要維護全民資產？

吳乃仁當年擔任台糖董事長，因土地交易案遭判背信罪定讞，除了刑事責任，還必須負擔民事賠償責任。這筆債務經多年追討，台糖至今仍有高達逾1.7億的債權未能收回，直到今年8月，實際追回金額僅約750萬元，清償比率不到5%。

今年6月，法院終於裁定管收吳乃仁，原本是台糖追討債權的一個重要突破，沒想到吳乃仁透過律師表達願意協商還款，台糖便在尚未收到實際款項、也未取得具體還款保障的情況下，撤回管收聲請，讓吳乃仁只被管收了12天就出來趴趴走，還被媒體拍到出入健身房與高檔場所。

台糖說，希望透過協商提高債權回收機會，但協商總要有底線，不能把對方一句願意還錢，就當成已經取得清償成果。吳乃仁已經擺明就是一直拖下去，作為債主的台糖態度更是消極到令人匪夷所思，只要立委不問，追債就永遠都沒有進度。

7月協商沒結果、8月協商沒共識，到了11月立委質詢後要求台糖限期提出清償方案，台糖才表示當天會發函。如果吳乃仁還是沒有提出可接受的計畫，那就會進行強制執行程序，請法院調查吳乃仁的財產狀況，如果有隱匿財產，才會再聲請管收。

也就是說，過去已經跑過一次的程序，接下來還要再跑一次，而日前吳乃仁提出的最新方案，台糖還要再花1個月時間研議分析後再決定下一步，也就是說今年肯定不會有結果。

一般人欠錢不還早被管收，為何吳乃仁不用？台糖大可以再聲請管收，有武器卻遲遲不用，令人不解。經濟部長龔明鑫竟然也力挺台糖，理由是管收有次數限制，最多只能兩次，台糖已經用掉一次，所以支持要善用。

台糖第一次毫無根據的就撤回管收已經令外界傻眼，現在又要「善用」管收，等於是自己先把雙手綁起來，明眼人一看即知在放水。問題來了，台糖不是私人企業，這筆債權也不是哪位經營者的個人資產，而是全民的財產。

吳乃仁可以有自己的還款安排，但不能把還款變成沒有期限的承諾；台糖可以協商，但不能把協商當成不積極追債的理由。這筆錢拖得愈久，消耗的不只是利息與時間，更是全民對國營事業治理的信任。

欠債還錢，本來就是天經地義；追討公款，則是國營事業不可推卸的義務。這場追討國營事業債權的戲碼，已經不只是債務人有沒有誠意還錢的問題，而是台糖究竟要展現決心，還是要成為賴帳幫凶。