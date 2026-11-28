國民黨新北市長候選人李四川（右）、台北市長蔣萬安（左）一起出席「雙北好水聯合記者會」。（記者季相儒／攝影）

國民黨新北市長候選人李四川27日晚在板橋舉辦「守護新北，以民為天」選前之夜造勢，支持者熱情相挺。（記者潘俊宏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文以《雙城記》比喻2026雙北選戰，指出藍綠在台北、新北激烈攻防，不僅影響地方治理，更牽動政黨版圖與2028總統大選布局。

「這是最好的時代，也是最壞的時代；這是智慧的年代，也是愚蠢的年代。」大文豪狄更斯《雙城記》的經典開場白，放在2026年台灣選戰，竟有幾分政治預言的味道。

27日晚選前之夜，雙北決戰無疑是全台焦點，更是藍綠政治版圖之爭的重中之重。從水庫光電板爭議、曠世智能案，到選前之夜路權算計，原本應該聚焦市政願景的選舉，不斷被推向高張力的政治攻防。看似一場文明之戰，過程卻不乏民粹操作，智慧和愚蠢也伴隨而來。

藍綠主帥蔣萬安 、沈伯洋 大戰，牽動全台選情與目光，原以為是一場「冰與火之歌」，近期已燒成短兵相接的割喉戰，選前之夜藍綠陸空大戰，兩軍重兵部署淡水河流域，從造勢舞台、車隊掃街到網路聲量，雙方不只拚空戰，更拚組織與最後一哩路的動員。這場雙北戰役，從馬路戰到網路，從線上拚到線下，投入的資源與動員規格，早已超越一城一市的首長之爭，執政黨更展現國家之力助選，選舉撕裂的後遺症恐難以估算。

首都大戰受矚目，總統府與北市府雖同處一城，卻由不同政黨掌握；中央是民進黨 執政，地方則有國民黨主政，朝非朝、野非野，形成台北「城中城」的特殊政治結構。

諷刺的是，民進黨中央執政已10年，但從1998年台北市前市長陳水扁卸任後，藍白已在北市接力主政28年。民進黨是凱道之主，首都政權卻失守28年。

台北不只是首都，更是全台政治權力與媒體聲量的中樞，首都市長的政治影響力往往超越地方治理層級，甚至多次成為總統大選的重要起點。誰拿下台北市，誰就有機會取得制霸全國政治舞台的至高點，雙方都有輸不得的壓力。

新北市400多萬人口則是另一座重鎮之都，身為全台人口最多的直轄市，宛如台灣的縮影，不論產業、交通、生活，皆與台北市高度連動。「雙北雙城記」互為犄角，絕非各自為戰，選舉結果更影響台灣政治板塊；兩座城市「朝攻野守」的態勢，也構成藍綠決戰北台灣的核心戰略。

對賴清德總統而言，28日開票形同一場期中選舉，最新民意將對他的兩年政績投下信任投票。至於國民黨能否守住雙北，攸關國民黨主席鄭麗文的黨內領導威信與藍白合作的談判籌碼，以及國民黨能否取得重返執政的能量。民眾黨則必須守住台北市前市長柯文哲的政治本命區，也要證明自己不只是藍綠之外的配角，仍有左右2028政局的實力。

狄更斯筆下的《雙城記》，描寫的是大時代的命運交錯；雙北雙城記爭奪的則是政黨生存版圖。馬路造勢人潮終將散去，網路聲量也會退燒，但選票留下的政治震盪才正要開始。

2026的終點，將是2028的起點。28日過後，下一場大戰已狼煙四起。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧27日晚在板橋舉行「新時代、新市長」造勢活動，支持者情緒沸騰。（記者林伯東／攝影）